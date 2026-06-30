Убийство или показен процес: Страхът, който ще накара руския елит да свали Путин

Положението на Владимир Путин е незавидно, а опасността за него идва от обкръжението му и като цяло от руския елит. Украинските удари по руските петролни рафинерии докараха Русия до такава ситуация, че свалянето от власт на Путин изглежда все по-близо, а организатор на тази промяна във властта по всичко личи, че ще бъде именно елитът. Това е мнението на дългогодишния политически наблюдател на Forbes Мелик Кайлан.

Изброявайки резултатите от украинските удари, които всички ясно виждаме - блокирането и почти пълното откъсване вече на Крим от континенталните доставки, липсата на горива в самата Русия, което постепенно води до недостиг на храни - авторът отбелязва, че часовникът тиктака все по-заплашително и неумолимо за диктатора. При това Путин трябва да се бои не толкова от бунт сред населението, колкото от руския елит, който няма да се поколебае да се отърве от него, за да се спаси, тъй като недоволството на руското население на първо време ще се насочи именно срещу елита с обвинението, че той е предоставял на Путин фалшиви доклади и му е спестявал реалната картина. Именно страхът ще накара елита да се задейства още преди да е избухнало мащабно недоволство в руската армия, смята Кайлан.

Според него, вариантите за края на Путин - както политически, така и физически - могат да бъдат няколко, включително бързо убийство или показен публичен процес.

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Още един потенциален проблем за Путин - той разчита на охраната на лични звена сред служителите на ФСБ, Националната гвардия, Министерството на вътрешните работи и други структури, но проблемът е, че те са в конфликт помежду си от години, а освен това при очертаващата се междуособица ще бъдат лоялни преди всичко на собствените си преки шефове.

Към всичко това се добавя страхът от действията на Китай. Не е тайна, че Русия е силно зависима от Пекин, следователно ако Си Дзинпин реши, че Путин като отслабващ лидер носи повече щети за интересите му отколкото полза, това също е сериозен фактор, който ще повлияе на падането на диктатора от власт.

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Бързото убийство на Путин и последвалата борба за власт като един от възможните варианти биха неутрализирали заплахата за елита в ранен етап, смята анализаторът. Но ако елитът избере този варинт, това би означавало да се откаже от примамливата възможност да организира срещу Путин шумен показен процес, превръщайки го в изкупителна жертва и стоварвайки върху него цялата вина като получи по този начин удобен шанс да се измъкне от отговорност с минимални последствия за себе си.

Така или иначе политическият наблюдател е категоричен, че дните на Путин са преброени. Прогнозата му е, че той ще бъде свален от власт максимум до три години.

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