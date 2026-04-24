Убиват в Украйна, убиват и у дома: 40% ръст на домашното насилие в Русия

Психолозите регистрират ръст на домашното насилие в Русия. Само по време на пандемията от COVID-19 и последвалата самоизолация е бил регистриран подобен ръст на случаите. От януари до декември 2025 г. броят на обажданията, свързани с домашно насилие, се е увеличил с 40%, съобщиха анализатори от проекта „Всеруска женска телефонна линия“ за „Внимание, новини“. Общо психолозите са получили близо 24 000 обаждания през 2025 г. Най-голям брой обаждания са от Санкт Петербург, Москва, Ростовска област, Башкортостан, Краснодарски край, Нижни Новгород, Новосибирск и Свердловска област.

Възрастова граница

Повечето обаждания са от жени на възраст 30-40 години, а някои са от деца. В 70% от случаите домашното насилие е редовно, а в 20% от случаите жените са преживели насилие в продължение на 10 или повече години. 80% от жените са преживели физическо насилие. 80% от търсещите помощ не знаят за съществуването на специализирани организации, които да помагат на жертви на домашно насилие. 83% не са се свързали с полицията, а 96% от тези, които са се свързали с тях, са недоволни от реакцията на Министерството на вътрешните работи.

Беззаконие

Русия все още няма закон за домашното насилие. Законопроекти за превенция на домашното насилие са внасяни в Държавната дума повече от 40 пъти, но дори не са стигнали до първо четене. 93% от жените, убити в Русия през 2022 и 2023 г., са били убити от партньорите си, според Консорциума на женските неправителствени организации.

Снимки: iStock