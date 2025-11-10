Удар за Фицо: Прокуратурата обяви, че изпращането на изтребители за Украйна не е престъпление

Прехвърлянето на изтребители МиГ-29 от Словакия на Украйна не е престъпление. Това заяви прокуратурата в Братислава в понеделник. Словакия всичките свои изтребители МиГ-29 от съветската епоха, както и две зенитни системи на Украйна през пролетта на 2023 г. Така тя стана първата страна, изпратила военни самолети в Киев след пълномащабното нахлуване на руския президент Владимир Путин през февруари 2022 г.

Настоящото министерство на отбраната – в правителството на премиера Роберт Фицо, което поддържа топли връзки с Русия въпреки продължаващите нападения – миналия юни подаде наказателна жалба срещу бившия премиер Едуард Хегер и неговия министър на отбраната Ярослав Над, които бяха взели решението за изтребителите. И двамата отхвърлиха твърденията на министерството, че са извършили саботаж, злоупотреба с власт и нарушение на служебни задължения при управлението на публична собственост.

Следователят от Братислава прекрати наказателното преследване на 30 октомври, „защото беше установено категорично, че въпросното деяние не представлява престъпление и няма причина за по-нататъшно препращане на делото“, заяви говорител на прокуратурата пред POLITICO. Разследването заключи, че даряването на военно оборудване на Украйна не е причинило никаква вреда на Словакия, както е определено в Наказателния кодекс на страната, заяви говорителят.

„Нито е доказано, че членове на правителството са действали с намерението да получат незаконна облага за себе си или за други, или че са упражнявали властта си по начин, противоречащ на закона, или са превишавали правомощията си“, добави тя.

В публикация във Facebook, говорителят на прокуратурата заяви: „Потвърди се това, което многократно съм казвала: че правителството на Едуард Хегер, с мен като министър на отбраната, действа не само морално правилно, но и в националния интерес на Словашката република и в пълно съответствие с приложимите закони и конституцията във връзка с даряването на самолета МиГ-29.“ Тя добави, че очаква извинение от правителството на Фицо.

