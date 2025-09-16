Ухапал го по гърба: Вълк нападна дете на плаж в Гърция

5-годишно момиче от Сърбия е било нападнато от вълк на плаж в Неос Мармарас, Халкидики, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в петък сутринта, малко преди 8:00 часа.

Според гръцката обществена телевизия ERT, момичето играело на плажа, когато вълкът внезапно се появил и я нападнал, като я ухапал по гърба и я одраскал по корема и крака.

Детето първо е откарано в местен здравен център, а след това е преместено в болница като предпазна мярка. Оттогава е изписано и според сведенията е в добро здравословно състояние.

Властите са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му. ОЩЕ: "Мечката няма да се върне": Кметът на Ловеч се притеснява повече за водата