"Мечката няма да се върне": Кметът на Ловеч се притеснява повече за водата

Мечката е около 3- годишна и беше прогонена и беше прогонена от служителите на реда. Смятаме, че най-вероятно няма да се върне. Това каза кметът на Ловеч Страцимир Петков след като мечка беше забелязана в Ловеч в неделя вечерта. Той уточни, че сигналът за мечката е бил от самия град, като тя е била забелязана на една улица, в която има търговия на строителни материали.

"Имаме бдителност, гражданите са информирани, за да не бъдат агресивни. С водата проблемите са ни по-големи", каза кметът на Ловеч Страцимир Петков. ОЩЕ: Мечка се разхожда в Ловеч

Загубите на вода в Ловеч

В Ловеч, където загубите на вода са малко над 50%, кметът на Общината Страцимир Петков също смята, че съгласвуателните режими са бавни и трябват месеци, за да бъдат изпълнени.

В Ловеч очакват подмяна на подводния водопровод.

На въпрос далитрябва да се иска оставката на шефа на местното ВиК дружество, кметът Страцимир Петков поясни, че той работи добре с него. Той обаче не се нае да коментира отношенията между министерството и ВиК дружеството.

Припомняме, че проблеми с безводието имат и други населени места в страната, като най-осезаемо то е в Плевен, където хората протестираха вече няколко пъти. ОЩЕ: Добра новина: Плевен ще има вода