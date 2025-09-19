Украинците с нощен рейд на пясъчната коса Тендра, унищожиха амфибийно превозно средство на руснаците (ВИДЕО)

Силите на украинското военно разузнаване (ГУР) са провели нощна акция на пясъчната коса Тендра край брега на окупираната от руснаците част от Херсонска област. Те са унищожили руско многофункционално верижно превозно средство DT-10 "Витяз", съобщи разузнавателната агенция на 19 септември. Пясъчната коса Тендра е тесен остров в северната част на Черно море, югозападно от окупираната украинска суша в област Херсон.

Според ГУР войници от Морския оперативен център „Викинг“ са провели нощния десант и са поставили минни полета по протежение на пясъчната коса. Точната дата на рейда не е разкрита.

Какво е унищоженото превозно средство?

DT-10 "Витяз" е двусекционно верижно амфибийно превозно средство за всякакъв терен, използвано от руските сили за транспортиране на войски, оръжия и провизии до позициите на фронта.

Руското министерство на отбраната не споменава за никакви сражения на пясъчната коса Тендра в ежедневния си доклад.

Според ГУР това не е първата украинска операция на тясната ивица земя. През юли украинските сили са унищожили руско оръжие и личен състав по време на бойна операция на окупирания остров.

