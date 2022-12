Украинците свалиха руски хеликоптер, руснаци жалят пилоти-герои (ВИДЕО)

В Телеграм руски пропаганден канал пише, че това бил най-ефективният руски екипаж на Ка-52, двама от членовете (пилотите) на който имали 6 ордена за храброст. Според информацията от този канал, хеликоптерът е бил свален в направление Сватово - т.е. Луганска област. По линията Сватово - Кремена текат ожесточени боеве, като украинците се стремят да пробият и ако това стане, цялата логистика на руската армия за фронта в Донбас ще бъде сериозно затруднена.

Руски данни: Украинците приближават Кремена. Първо украинско знаме на изток от Днепър (ВИДЕО)

⚡️ The Air Force of the AFU reported a "hard landing" of an enemy Ka-52 helicopter in the Donetsk region. pic.twitter.com/pPAz264Xxr