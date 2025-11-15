Украински дронове атакуваха Рязан, явно пак гори местната петролна рафинерия (ВИДЕО)

Поредна нощ, поредна атака с дронове във войната в Украйна. Безпилотни летателни апарати атакуваха руския град Рязан - административен център на едноименната област. Местни жители съобщават, че е ударена нефтопреработвателна рафинерия. Рязанската рафинерия е чест обект на нападения от страна на украинските сили. Губернаторът Павел Малков потвърждава атаката, но от изявлението му в Telegram не става ясно дали има поражения точно в това съоръжение.

"Снощи системите за противовъздушна отбрана и електронна война унищожиха 25 безпилотни летателни апарата над региона на Рязан. Падащите отломки предизвикаха пожар в бизнес сграда. Според предварителна информация няма жертви, а имуществените щети се оценяват. На мястото работят службите за спешна помощ", написа той.

В региона е в сила забрана за публикуване на снимки и видеоклипове от мястото на събитието в социалните мрежи.

Свалени дронове над Русия

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили 64 украински дрона през нощта: 25 над региона на Рязан, 17 над региона на Ростов, 8 над Тамбовска област, 5 над региона на Воронеж, 2 над Белгородска област, 2 над региона на Саратов, 2 над региона на Липецк, 1 над региона на Тула, 1 над региона на Самара и 1 безпилотен летателен апарат над Република Татарстан.

