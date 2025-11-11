Любопитно:

11 ноември 2025, 13:18 часа 411 прочитания 0 коментара
Украински дронове навестиха руската петролна рафинерия в Орск за пореден път (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха петролната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез“ в руския град Орск - един от най-големите преработвателни заводи в Оренбургска област. Обектът е от критично значение за горивната инфраструктура на Русия, която е подлагана на жестоки нападения от страна на украинските сили с цел спиране на потока от приходи за военната машина на диктатора Владимир Путин. Русия дори вече започна набирането на резервисти за защита на такива критични съоръжения.

Около обяд днес, 11 ноември, в Орск звучат сирени и е издадена тревога за опасност от атака с дронове. Местните жители съобщават, че са видели или чули безпилотни машини. Смята се, че дроновете летят към завода, който вече е бил атакуван от Украйна няколко пъти. Достъпът по пътищата до улица „Союзная“ също е затворен.

Далекобойни дронове в атака

Според украински източници при атаката са използвани далекобойни дронове "Лютий". 

Днес губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев три пъти е писал съобщения в Telegram за опасност от атака с безпилотни летателни апарати, както и за временно спиране на работата на местното летище. Все още обаче не е обявил нищо друго във връзка с нападението над завода, заснето на видеокадри.

*Заглавната снимка е илюстративна.

Димитър Радев
