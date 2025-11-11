Украински дронове навестиха руската петролна рафинерия в Орск за пореден път (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха петролната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез“ в руския град Орск - един от най-големите преработвателни заводи в Оренбургска област. Обектът е от критично значение за горивната инфраструктура на Русия, която е подлагана на жестоки нападения от страна на украинските сили с цел спиране на потока от приходи за военната машина на диктатора Владимир Путин. Русия дори вече започна набирането на резервисти за защита на такива критични съоръжения.

Още: "Не е мобилизация, само рутинна работа": Русия започна да набира резервисти в 20 региона (КАРТА)

Около обяд днес, 11 ноември, в Орск звучат сирени и е издадена тревога за опасност от атака с дронове. Местните жители съобщават, че са видели или чули безпилотни машини. Смята се, че дроновете летят към завода, който вече е бил атакуван от Украйна няколко пъти. Достъпът по пътищата до улица „Союзная“ също е затворен.

A strike is reportedly underway on the Orsknefteorgsintez oil refinery in Orsk, one of the largest processing plants in the region. The facility is critical to Russia’s fuel infrastructure. pic.twitter.com/h4771Ie9Fv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2025

Още: Украински дронове не пощадиха 4 военни завода в Тула, пожар и във фабрика за снаряди (ВИДЕО)

Далекобойни дронове в атака

Според украински източници при атаката са използвани далекобойни дронове "Лютий".

Ukrainian long-range strike drones heading for the refinery in Orsk. https://t.co/iFykZS95bR pic.twitter.com/aUkv6KO2L0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2025

Днес губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев три пъти е писал съобщения в Telegram за опасност от атака с безпилотни летателни апарати, както и за временно спиране на работата на местното летище. Все още обаче не е обявил нищо друго във връзка с нападението над завода, заснето на видеокадри.

*Заглавната снимка е илюстративна.