Украински обстрел остави Белгород без ток (ВИДЕО)

Поредният епизод от въздушно-артилерийската война между Украйна и Русия, в която дронове, ракети, а понякога и артилерия, нанасят сериозни щети в тил. Този път в цел се превърна Белгородска област и самият Белгород.

First footage after the strikes on targets in Belgorod, Russia. https://t.co/rwz1LMwEub pic.twitter.com/GKFGZkY7FT — WarTranslated (@wartranslated) September 28, 2025

Още: Тежки бомбардировачи срещу Украйна: Русия рани хора в Киев, Запорожие и още градове (ВИДЕО)

Местното издание "Пепел" съобщава, че заради обстрела Белгород е останал масово без ток - електричество няма както в частни домове, така и са спрени улични лампи и светофари. Медията добавя, че е имало удари срещу поне две подстанции - "Луч" и "Крейда". Видеокадри показват, че поражения изглежда има по местната ТЕЦ, която захранва Белгород. "Пепел" добавя, че са чути поне 4 взрива и категорично пише за ракетен обстрел.

Освен проблеми с тока, има проблеми и с водоснабдяването - причината е, че части от града се захранват с помпи и без електричество те не работят. Има и съобщения за спиране на ток в редица други населени места в Белгородска област, сред които и предградието на Белгород - Шебекино.

Засега няма данни кога точно се чака да бъде възстановен токът, но според "Пепел" това ще стане по някое време в понеделник, 29 септември. В Телеграм губернаторът на Белгородска област потвърди за проблемите с тока, както и че болницата в Белгород е превключила на резервно захранване. Гладков дори предупреди, че заради прекъсванията на електричеството сирените за въздушна тревога може да не работят както трябва.

Още: Украйна с нова мащабна атака срещу Русия (ВИДЕО)