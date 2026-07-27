Ебола продължава да убива в Конго: Над 1400 са жертвите на епидемията

Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява. Според данни, предоставени от здравните власти на Конго, 1405 души са починали от вируса от края на април до сега. Броят на лабораторно потвърдените инфекции се е увеличил до 3200, предава италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на информация на германската информационна агенция DPA.

Според официални данни, смъртността от случаите в момента е 43,9%, което означава, че почти половината от всички потвърдени инфекции са фатални. Експертите подозират висок брой нерегистрирани случаи, което означава инфекции, които все още не са идентифицирани или докладвани, пише още италианската агенция. ОЩЕ: Растат случаите на ебола в Конго, увеличава се и броят на починалите

Вирусът изпреварва отговора на властите

Настоящата епидемия от ебола бе обявена официално в Демократична република Конго на 15 май тази година. Епидемията се разпространява по-бързо от която и да било предишна от тази болест. За това предупреди д-р Уесам Манкула, завеждащ отдела за спешни случаи в агенцията по здравеопазването на Африканския съюз, цитиран от Франс прес. "За съжаление вирусът продължава да изпреварва нашия отговор. Той се разпространява по-бързо отколкото се прилагат мерките за овладяване на епидемията", посочи Манкула на пресконференция. ОЩЕ: Учени алармират: Епидемията от ебола се разпространява по-бързо от всяка предишна