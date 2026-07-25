Близо до авиобазата в Енгелс украинците подпалиха сграда на руска военна част. Взривове и пожари в Ростов, Белгород и Луганск (ВИДЕО)

Военна част в Енгелс, Саратовска област на Русия, е обхваната от пожар след украинска атака през нощта на 24 срещу 25 юли. След преглед на кадри от очевидци анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA е установил, че сграда на улица „Енгелс-1“ е в пламъци. Предполага се, че в нея се намира военна част. През нощта в Саратовска област бяха издадени предупреждения за ракети и дронове. Местни жители в Енгелс съобщиха за взривове и пожари в тъмните часове на денонощието.

Според украинския мониторингов канал Exilenova+ става въпрос за горящ щаб на 22-ра гвардейска тежка бомбардировъчна авиационна дивизия - „Донбаска Краснознаменна".

Губернаторът Роман Бусаргин не съобщава към този момент абсолютно нищо в канала си в Telegram.

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Наблизо е военното летище

Съоръженията на военното летище „Енгелс-2“ се намират в непосредствена близост до горящата сграда.

По-рано, в резултат на украинска атака срещу това летище на 16 юли, сателитни снимки потвърдиха поразяването на руски стратегически бомбардировач Ту-95МС. Руските сили редовно използват тези бомбардировачи за нанасяне на удари с ракети Х-101 срещу Украйна.

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Атака срещу Белгород и Ростов

В Белгород и околния район има жертви в резултат на украинска атака с дронове, твърдят властите и казват, че са нанесени щети на жилищен блок и търговски обект. Изпълняващият длъжността губернатор на региона съобщи за масивна украинска атака с дронове срещу Белгород и Белгородския окръг. „Има щети и пожари по улиците, които се гасят от пожарните екипи. Специалните сили продължават да работят“, заяви изпълняващият длъжността губернатор на Белгородската област Александър Шуваев.

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Има пострадали, които са били бързо откарани в болници, съобщи Шуваев. Регионалната оперативна група съобщи за един пострадал. „В Белгород дрон удари търговска сграда. Екип на линейката транспортира мъж с рани по лицето и бедрото към регионалната клинична болница. Прозорците и фасадата на сградата са повредени. В Белгородския район, в село Дубово, дрон атакува жилищен блок. На един от балконите избухна пожар, който вече е потушен (на снимката - бел. ред.). Освен това са счупени прозорци в други апартаменти, а газовата тръба е повредена“, съобщи екипът за спешно реагиране на Белгородска област.

Огромен пожар и дим обгръщат и Ростов. Очевидци споделят кадри от нощната украинска атака:

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И в окупирания от руснаците Луганск също пламна пожар след атака:

Вчера избухна пожар в завода „Интеграл“ в беларуската столица Минск. По-рано западни медии съобщиха, че в този завод, наред с други места, се произвеждат компоненти за руски ракети (включително системата „Орешник“) и че обектът работи за руската отбранителна промишленост, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

⚡️ BREAKING: Fire at the “Integral” plant in Minsk, Belarus



Earlier, Western media reported that components for Russian missiles (including the “Oreshnik” system) were produced, among other places, at this plant, and that the facility works for Russia’s defense industry. pic.twitter.com/4HAub50m0N — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Нападение и на Русия срещу Украйна

Руснаците също атакуваха през нощта - търговски обект в Запорожие е бил повреден и има един пострадал. „В резултат на руския удар с безпилотен летателен апарат по търговския обект сградите са повредени, а стоките горят. Пожарът обхвана площ от 500 квадратни метра“, заяви Иван Федоров, началник на областната администрация в Запорожие. Според него е ранен 63-годишен мъж.

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В Суми има двама загинали, има и ранени в резултат на руска атака с дрон. Според данните на ръководителя на Сумската областна администрация руски реактивен дрон е нанесъл удар по обект от гражданската инфраструктура. Повредени са складови помещения и транспортни средства. „Има попадения. За съжаление, потвърдена е смъртта на 1 човек, в момента се установява самоличността му“, съобщиха местните власти преди полунощ вчера. Тази сутрин стана ясно, че има още една жертва - човек, откаран в болница, е починал от раните си. След попадението в пощенско отделение е избухнал пожар.