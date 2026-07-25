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Близо до авиобазата в Енгелс украинците подпалиха сграда на руска военна част. Взривове и пожари в Ростов, Белгород и Луганск (ВИДЕО)

25 юли 2026, 7:26 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+, Telegram
Близо до авиобазата в Енгелс украинците подпалиха сграда на руска военна част. Взривове и пожари в Ростов, Белгород и Луганск (ВИДЕО)

Военна част в Енгелс, Саратовска област на Русия, е обхваната от пожар след украинска атака през нощта на 24 срещу 25 юли. След преглед на кадри от очевидци анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA е установил, че сграда на улица „Енгелс-1“ е в пламъци. Предполага се, че в нея се намира военна част. През нощта в Саратовска област бяха издадени предупреждения за ракети и дронове. Местни жители в Енгелс съобщиха за взривове и пожари в тъмните часове на денонощието.

Според украинския мониторингов канал Exilenova+ става въпрос за горящ щаб на 22-ра гвардейска тежка бомбардировъчна авиационна дивизия - „Донбаска Краснознаменна".

Губернаторът Роман Бусаргин не съобщава към този момент абсолютно нищо в канала си в Telegram.

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Наблизо е военното летище

Съоръженията на военното летище „Енгелс-2“ се намират в непосредствена близост до горящата сграда.

По-рано, в резултат на украинска атака срещу това летище на 16 юли, сателитни снимки потвърдиха поразяването на руски стратегически бомбардировач Ту-95МС. Руските сили редовно използват тези бомбардировачи за нанасяне на удари с ракети Х-101 срещу Украйна.

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Атака срещу Белгород и Ростов

В Белгород и околния район има жертви в резултат на украинска атака с дронове, твърдят властите и казват, че са нанесени щети на жилищен блок и търговски обект. Изпълняващият длъжността губернатор на региона съобщи за масивна украинска атака с дронове срещу Белгород и Белгородския окръг. „Има щети и пожари по улиците, които се гасят от пожарните екипи. Специалните сили продължават да работят“, заяви изпълняващият длъжността губернатор на Белгородската област Александър Шуваев.

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Има пострадали, които са били бързо откарани в болници, съобщи Шуваев. Регионалната оперативна група съобщи за един пострадал. „В Белгород дрон удари търговска сграда. Екип на линейката транспортира мъж с рани по лицето и бедрото към регионалната клинична болница. Прозорците и фасадата на сградата са повредени. В Белгородския район, в село Дубово, дрон атакува жилищен блок. На един от балконите избухна пожар, който вече е потушен (на снимката - бел. ред.). Освен това са счупени прозорци в други апартаменти, а газовата тръба е повредена“, съобщи екипът за спешно реагиране на Белгородска област.

Огромен пожар и дим обгръщат и Ростов. Очевидци споделят кадри от нощната украинска атака:

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И в окупирания от руснаците Луганск също пламна пожар след атака:

Вчера избухна пожар в завода „Интеграл“ в беларуската столица Минск. По-рано западни медии съобщиха, че в този завод, наред с други места, се произвеждат компоненти за руски ракети (включително системата „Орешник“) и че обектът работи за руската отбранителна промишленост, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Нападение и на Русия срещу Украйна

Руснаците също атакуваха през нощта - търговски обект в Запорожие е бил повреден и има един пострадал. „В резултат на руския удар с безпилотен летателен апарат по търговския обект сградите са повредени, а стоките горят. Пожарът обхвана площ от 500 квадратни метра“, заяви Иван Федоров, началник на областната администрация в Запорожие. Според него е ранен 63-годишен мъж.

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В Суми има двама загинали, има и ранени в резултат на руска атака с дрон. Според данните на ръководителя на Сумската областна администрация руски реактивен дрон е нанесъл удар по обект от гражданската инфраструктура. Повредени са складови помещения и транспортни средства. „Има попадения. За съжаление, потвърдена е смъртта на 1 човек, в момента се установява самоличността му“, съобщиха местните власти преди полунощ вчера. Тази сутрин стана ясно, че има още една жертва - човек, откаран в болница, е починал от раните си. След попадението в пощенско отделение е избухнал пожар.

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Русия Луганск Саратов Запорожие война Украйна Белгород пожар Русия Енгелс атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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