Войната в Украйна:

Украински удар по руска рафинерия, големи щети по важен руски завод (ВИДЕО)

26 януари 2026, 06:19 часа 480 прочитания 0 коментара
Малко по-тиха нощ във войната на дронове между Украйна и Русия - но това не означава, че всичко беше мирно и тихо. Атака с безпилотни летателни апарати е имало в Славянск-на-Кубан - оперативният щаб на Краснодарския край потвърждава случилото се в своя официален канал в Телеграм.

Според информацията на щаба, "отломки от дронове" са паднали и предизвикали пожари в два индустриални обекта - няма уточнение кои точно са обектите. Но местни жители твърдят, че цел е била местната рафинерия. 

Оперативният щаб съобщава и за един ранен човек. И добавя, че пожарникари продължават да гласят пламъците.

Междувременно, сателитни снимки показват, че в Елец, Липецка област, има значителни щети по завода "Енергия". Той беше атакуван на 4 януари с далекобойни дронове - и снимките показват поне 3 удара в една от сградите на предприятието и още 2 - в друга. Една от сградите е била напълно разрушена. Предприятието произвежда предимно батерии и акумулатори, като основната част от продукцията отива за руската армия.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
