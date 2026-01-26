Украински удар по руска рафинерия, големи щети по важен руски завод (ВИДЕО)

Малко по-тиха нощ във войната на дронове между Украйна и Русия - но това не означава, че всичко беше мирно и тихо. Атака с безпилотни летателни апарати е имало в Славянск-на-Кубан - оперативният щаб на Краснодарския край потвърждава случилото се в своя официален канал в Телеграм.

Още: Русия вкара и стратегическата авиация срещу Украйна: ПВО свали голям процент ракети и дронове, но не спря разрушенията (ВИДЕО)

Според информацията на щаба, "отломки от дронове" са паднали и предизвикали пожари в два индустриални обекта - няма уточнение кои точно са обектите. Но местни жители твърдят, че цел е била местната рафинерия.

Оперативният щаб съобщава и за един ранен човек. И добавя, че пожарникари продължават да гласят пламъците.

Междувременно, сателитни снимки показват, че в Елец, Липецка област, има значителни щети по завода "Енергия". Той беше атакуван на 4 януари с далекобойни дронове - и снимките показват поне 3 удара в една от сградите на предприятието и още 2 - в друга. Една от сградите е била напълно разрушена. Предприятието произвежда предимно батерии и акумулатори, като основната част от продукцията отива за руската армия.

A strike on January 4 hit the Energia plant in the city of Yelets, with a direct impact confirmed on a production workshop. The facility is a developer and manufacturer of autonomous power sources used in aviation, river and maritime fleets, radio equipment, and emergency… pic.twitter.com/LwqPFHsfw2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 25, 2026

Още: Украйна пак подпали с дронове руска петролна база (ВИДЕО)