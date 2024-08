Украински удар по руски команден пункт в Курск всъщност се оказа в Нова Каховка (ВИДЕО)

Украински въздушен удар срещу предполагаем подземен руски команден пункт, за който се твърдеше, че се намира в Курска област, всъщност се оказа в Нова Каховка (в окупираната украинска Херсонска област).

Украински изтребител успешно е "​​денацифицирал" подземен вражески контролен център с управляема бомба AASM Hammer, написа командващият ВВС на Украйна генерал-лейтенант Микола Олещук на 20 август, като показва и видео.

Трима анализатори, работещи с отворени източници на информация (OSINT), обаче направиха геолокализация, показваща, че не става дума за Курска област. Ударът е бил нанесен в Нова Каховка – вижте подробности и източници тук.

GeoConfirmed UKR. Mis-/Disinformation. Ukrainian airstrike against a claimed underground Russian command post, claimed to be in the Kursk direction but actually it was in Nova Kakhovka. 0:06-0:16 - 46.763257, 33.373976 Q97F+8H5 Nova Kakhovka, Kherson Oblast, Ukraine… https://t.co/jMavSME4bD

Междувременно е имало удар с касетъчен снаряд HIMARS, нанесен по руски военен полигон в Запорожка област, където са се обучавали руски щурмови групи. Украински източници съобщават, че нападението е довело до жертви убити и ранени, както и до унищожени военни превозни средства. Ударът е бил ръководен от въздушно разузнаване от 422-ри батальон безпилотни летателни апарати на 129-та бригада за териториална отбрана.

A HIMARS strike with a cluster projectile hit a Russian military training ground in the Zaporizhzhia region where Russian assault groups were training. The attack reportedly resulted in casualties (both killed and wounded) and destroyed military vehicles. The strike was guided by… pic.twitter.com/MoJJUtt5oZ