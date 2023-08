Украински войници оцеляха след взрив на противотанкова мина (ВИДЕО)

Големият извод дотук е – и западните танкове и БТР-и, и руските не са неуязвими. Само че западните успяват да опазят живота на войниците в тях много по-ефективно от руските, когато бъдат ударени от съответното оръжие.

В следващия видеозапис ще видите точно такъв случай – американски модел военен автомобил "Хъмви" (HMMWV) попада право на противотанкова мина. Нито един от бойците в превозното средство обаче не загива:

Загубите в украинската контраофанзива: Няма победа без жертви (ВИДЕО)

Video from inside a Ukrainian HMMWV. After being blown up by an anti-tank mine, the Ukrainian defenders were able to survive only thanks to the HMMWV.



"Thank you to the American people! Your Humvees save the lives of our soldiers," wrote Ukrainian Defence Ministry.



Video:… pic.twitter.com/z91lRb65JS