Украинското знаме пак се вее от сградата на Общинския съвет в Покровск (ВИДЕО)

05 ноември 2025, 19:56 часа
Украинското знаме пак се вее от сградата на Общинския съвет в Покровск (ВИДЕО)

Украински десантчици от 425-ти щурмови полк "Скала" успяха да върнат украинското знаме и да го сложат отново на сградата на Общинския съвет в Покровск. Градът е арена на жестоки боеве с руснаците и постоянно идват противоречиви новини кой успява да вземе предимство.

Операцията, в която участие за взели 210-ти и 1-ви щурмови батальони, се проведе на етапи, включително разчистване на сградата от руски войници, които са били установили позиции там.

Генералният щаб на Украйна вече потвърди, че са изпратени подкрепления за стабилизиране на фронта около Покровск и Мирноград и осигуряване на жизненоважна логистика. В спасяването на града участие вземат и спецчастите на ГУР - Главното разузнавателно управление на Украйна. Има информация от управлението, че те са разчистили позиции и осигурили логистични коридори за доставка на боеприпаси, оборудване и минаване на подкрепления за Покровск и Мирноград.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна украинско знаме Покровск
