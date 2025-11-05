Украинското знаме пак се вее от сградата на Общинския съвет в Покровск (ВИДЕО)

Украински десантчици от 425-ти щурмови полк "Скала" успяха да върнат украинското знаме и да го сложат отново на сградата на Общинския съвет в Покровск. Градът е арена на жестоки боеве с руснаците и постоянно идват противоречиви новини кой успява да вземе предимство.

Операцията, в която участие за взели 210-ти и 1-ви щурмови батальони, се проведе на етапи, включително разчистване на сградата от руски войници, които са били установили позиции там.

Assault troops of the 425th Regiment “SKALA” have returned the Ukrainian flag to the city council building in Pokrovsk. The operation, involving the 210th and 1st assault battalions, was conducted in stages, including clearing the building of Russian forces. Ukraine’s General… pic.twitter.com/BaD8kvleei — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2025

Генералният щаб на Украйна вече потвърди, че са изпратени подкрепления за стабилизиране на фронта около Покровск и Мирноград и осигуряване на жизненоважна логистика. В спасяването на града участие вземат и спецчастите на ГУР - Главното разузнавателно управление на Украйна. Има информация от управлението, че те са разчистили позиции и осигурили логистични коридори за доставка на боеприпаси, оборудване и минаване на подкрепления за Покровск и Мирноград.

