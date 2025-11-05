Украйна с нов план за повече войници. Здравна криза заплашва страната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Липсата на достатъчно войници е основен проблем за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заради който те не могат да се справят напълно с руската армия. Това многократно е повтаряно в най-различни анализи – последният от тях е на о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб и който пространно обясни как руснаците вече се борят успешно в сухопътната война дори с най-страшното украинско оръжие: FPV дроновете – Още: Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР – ВИДЕО)

Според The New York Times Украйна планира нова мярка, за да се справи с проблема – срочни договори за военна служба. Досега в Украйна се служи с безсрочни договори, но това засилва страховете, че със сигурност ще бъдеш пратен на фронта, ако влезеш в армията. Срочните договори се планира да са за срок от 1 до 5 години, но те няма да заменят мобилизацията, предупреди украинският министър на отбраната Денис Шмигал. Само че всеки военнослужещ, който подпише договор за 2 или повече години, ще получи едногодишно отсрочване от евентуална последваща мобилизация след нейното приключване. Някои експерти посочват, че планът оставя ключови въпроси без отговор – по-специално дали договорите ще бъдат удължавани със задна дата на вече служилите и дали военнослужещите, получили едногодишна отсрочка за следваща мобилизация, ще бъдат автоматично отзовани след приключване на службата.

"След близо четири години пълномащабна война, Украйна е изправена пред масов отказ и бягство от военна служба. ВСУ не може да си позволи да демобилизира уморени войници, докато не набере достатъчен брой резерви, особено като се има предвид, че руската армия превъзхожда числено украинската", се казва в статията на The New York Times.

На друг проблем в Украйна заради войната обръща внимание британското издание The Telegraph. Увеличават се инсултите, инфарктите и сърдечно-съдовите заболявания в страната – това е пряко следствие от стреса на войната. Общият брой на хоспитализациите поради инсулти в Украйна се е увеличил с 16% във военното време. В някои фронтови райони процентът се е увеличил с до 60 на сто. Един от най-високите показатели е в Харковска област – и това е скрита криза, която става все по-видима.

А през това време информационната война не спира и за миг, там интензивността е по-страшна и от военните действия. Бившият съветник на Тръмп Майкъл Флин повтори пред англоезичната версия на РИА Новости отдавна налаганата от Кремъл визия, че бившият зам.-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд и администрацията на Барак Обама носят отговорност отчасти за Майдана – руската пропаганда от години налага позицията, че протестите и бунтът срещу управлението на Виктор Янукович са инспирирани от ЦРУ. А Флин открито призна преди време, че е излъгал за връзките си с Русия, а впоследствие Тръмп го спаси от наказателно преследване именно заради това: Доналд Тръмп помилва съветника, който най-явно показа връзките му с Русия

Former US National Security Advisor Michael Flynn, speaking to Kremlin outlet RIA, claims the war in Ukraine was also ignited by the US through actions led by Former Spokesperson for the US Department of State Victoria Nuland and former CIA Director John O. Brennan. pic.twitter.com/cokftdlEmP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Лек спад във военната активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 4 ноември са станали 154 бойни сблъсъка спрямо 163 на 3 ноември. Руснаците са хвърлили 86 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 61 повече на дневна база. За пръв от много месеци насам в рамките на 24 часа хвърлените от руснаците авиобомби са под 100. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4618 изстреляни снаряда, като това е с около 50 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5978 FPV дрона, което е с около 400 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-много руски пехотни атаки има в Покровското направление – 52 спрени там за последните 24 часа по украински данни. Украински военни телеграм канали като „Офицер“ и този на Станислав Бунятов съобщават за сутрешна руска масирана атака с бронирана техника към Мирноград, която отдават и на лошите атмосферни условия, има мъгла, вероятно руснаците опитват да използват това. Още 15 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Олександриевско направление, а от североизток, в посока от Торецк към Константиновка е имало 11 руски пехотни атаки. В съседното на север Славянско (Северско) направление са извършени 17 руски пехотни атаки, а още по-на север, в Лиманското направление – 10. Няма други участъци на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки. Според руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", руската армия напредва в Купянското, Лиманското и Константиновското направление, както и във Вовчанск, а в Покровск Украйна хвърля в боя спецчасти. Сривът на отбраната на Покровск е само въпрос на време, настоява и "Два майора":

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има украински данни, че всеки ден в Покровск влизат до 100 руски щурмови групи от по 2-3 войници всяка. Това създава непреодолимо числено превъзходство, което неимоверно затруднява украинските оператори на FPV дронове да се справят с руската вълна. Украинският аналитичен телеграм канал Deep State добавя, че навсякъде в Покровск се водят боеве и украинските FPV дронове са "пускани на мисии" без изключение що се отнася до територията на града. Не може обаче да бъде решен основният проблем – руснаците да бъдат блокирани в южните покрайнини на Покровск, отвъд жп линията в града, защото те вече имат устойчиви позиции и по същество тази опция изглежда е пропусната, а руската армия постепенно поглъща Покровск. Каналът казва и, че сега основна руска цел е и село Гришино, до Покровск, за да бъде изцяло отрязана логистиката на украинците за града от западна посока (КАРТА). Представителят на украинския генщаб майор Андрей Ковальов обаче е категоричен, че нито една украинска военна част в Покровск или Мирноград не е обкръжена от руските сили.

Ukrainian soldier surrenders to a group of Russian soldiers, Pokrovsk Donetsk Oblast@GeoConfirmed @UAControlMap



48.292710, 37.202623 pic.twitter.com/Zzw8vKpcez — Bielitz (@Bielitzling) November 4, 2025

Показателно е, че информацията от ГУР (Главното разузнавателно управление на Украйна) е за успешни операции за осигуряване на логистични коридори именно в посока запад от Покровск, като през тях идват и подкрепления. Вижте видеокадри, които дават представа какво представлява в момента града като поле на боеве – Още: 100 кг експлозиви по щаба на "Рубикон": Открити са руските ловци на украински оператори на дронове (ВИДЕО)

In Pokrovsk, troops of Ukraine’s 79th Air Assault Brigade approached a building occupied by Russian forces and destroyed it with a TM-62M mine. Several Russian soldiers were also captured and eliminated during the operation. Ukrainian forces continue to clear the city block by… pic.twitter.com/ul6CXyk6KW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

SBU Special Forces are hitting hard on the Pokrovsk front. In just one month, CSO "A" units eliminated over 1,500 Russian troops, 39 artillery systems and MLRS, 18 air defense and EW assets. Their tally near Pokrovsk also includes 20 tanks, 62 IFVs, 532 vehicles, nearly 600… pic.twitter.com/PMTpvgg1wt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

Near the village of Pankivka on the Pokrovsk front, aerial reconnaissance from the “Black Swan” assault battalion of the 225th Separate Assault Regiment captured the aftermath of a Russian assault group, 9 soldiers, being eliminated. pic.twitter.com/VfMOzkw3BI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

За 21 месеца руската армия успя да измине разстоянието от Авдеевка до Покровск т.е. 39 километра, за да води сега боеве в самия Покровск, обобщава ISW. А украинският президент Володимир Зеленски публикува видео от посещение на щаб в близост до Покровск, където е разговарял с представители на различни украински части. Заключението заради случващото се сега: "Трябват ни повече дронове, всякакви видове дронове, и независимост в производството на дронове плюс истински надеждни партньори за Украйна". Вижте и видео с разговор-разпит на пленен руски войник, който се оправдава как изпълнявал заповеди и бил трениран да убива войници, не цивилни, докато руският диктатор Владимир Путин подписа законите за набор на войници през цялата година (разпределението на конкретна служба се прави пролет-есен, но всичко друго като например медицински тестове и документация вече е през цялата година), както и резервисти да участват директно в защита на критични за Русия обекти:

"Understand, I’m a soldier. I don’t decide anything." — this guy is signing a contract for the second time already — it’s still not enough for him. And what does he want? Money? No. He just wants to kill — he enjoys it. But the second time, it turned out he had to fight drones,… pic.twitter.com/IQbdcwLhJy — WarTranslated (@wartranslated) November 4, 2025

Що се отнася до дроновете, но далекобойните, през тази година дотук Русия е изстреляла 4 пъти повече "Шахед"-и от цялата 2024 година по цели в Украйна – данните са на Центъра за стратегически и международни изследвания. Става въпрос за 44 000 дрона, като са свалени 64% от тях (28 320). През 2024 година са свалени 68% (7489) - от 10 970 изстреляни. През 2023 година Руската федерация е изстреляла само 3123 "Шахед", тогава Украйна е свалила 2617, а през 2022 година – 409 изстреляни "Шахед"-и и 390 свалени.

На този фон, известната украинска компания Wild Hornets представи данни за дроновете-прехващачи на "Шахед" - STING. За 4 месеца, тези безпилотни летателни апарати са свалили почти 1000 "Шахед"-и, като половината от това число се пада на месец октомври – Още: Украйна пак удари ТЕЦ-а на руския град Орел и спря тока там. Удар и по ел. подстанция - руснаците обещават поправка като стане светло (ВИДЕО)

After a year of work, Ukraine’s Wild Hornets team built STING: a fast, nimble drone designed to intercept Shaheds. In just four months of production, it’s already taken down over 1,000 drones, nearly half in October alone. STING is quick to deploy, easy to use, and built for mass… pic.twitter.com/PXgjzWd3j8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

(КАРТА) Ювелирна операция на украинската армия и в пресъхналия язовир на Нова Каховка - прочистване на руска позиция, има видеокадри. Става въпрос за Ореховското направление, в западната част на Запорожка област:

The bottom of the Kakhovka Reservoir. The "Velyki Kuchuhury" islands.



Fighters of the "Bratstvo" unit, which is part of the "Timur Special Unit" of the Defence Intelligence of Ukraine, carried out a successful reconnaissance and sabotage operation in the "grey zone" on the… pic.twitter.com/owcLy4GqJY — WarTranslated (@wartranslated) November 4, 2025

Националната разузнавателна служба на Южна Корея (NIS) заяви, че Северна Корея е започнала да прехвърля хиляди военни към Русия. На заседание на комисията по въпросите на разузнаването на южнокорейския парламент NIS посочи, че след септември месец около 5000 войници от строителни войски на Северна Корея са тръгнали към Русия, а прехвърлянията ще продължат и в следващите месеци. Тези войници ще са ангажирани с възстановяване на инфраструктура в украинските земи под руска окупация. NIS казва и, че близо 10 000 севернокорейски войници са разположени до границата между Русия и Украйна, за да изпълняват задачи по патрулиране и охрана, а още 1000 веонни инженери са изпратени за разминиране на пограничните райони, предаде Reuters.

За финал - в Индия има протести на роднини на отишли да се бият за Путин индийски граждани в Украйна:

Protests erupt in India over deception and deaths of Indians sent to fight for Russia



Around 50 people gathered in New Delhi — families of young Indians who were lured to Russia “for studies,” then forced to sign contracts in Russian and sent to fight in Ukraine.



Posters showed… pic.twitter.com/860U0LRNkE — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025