Украйна атакува ключов енергиен обект в окупирания Донецк (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Украйна предприе атака срещу Старобешевската топлоелектроцентрала в Донецка област. С капацитет от 2300 MW, тя остава един от най-стратегически важните енергийни обекти в руски окупирана територия.
An attack is underway on the Starobesheve thermal power plant in occupied Donetsk region. With an installed capacity of 2,300 MW, it remains one of the most strategically important energy assets in Russian occupied territory. pic.twitter.com/QIutu3KPDR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2025
За момента няма повече подробности около атаката.
