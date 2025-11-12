Любопитно:

Украйна атакува ключов енергиен обект в окупирания Донецк (ВИДЕО)

12 ноември 2025, 01:12 часа 254 прочитания 0 коментара
Украйна атакува ключов енергиен обект в окупирания Донецк (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Украйна предприе атака срещу Старобешевската топлоелектроцентрала в Донецка област. С капацитет от 2300 MW, тя остава един от най-стратегически важните енергийни обекти в руски окупирана територия.

За момента няма повече подробности около атаката. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Донецк война Украйна украински дрон Донецка област украински дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес