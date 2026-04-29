Украйна донесе "нефтен дъжд" в Перм, удари и кораб край Туапсе, където бензенът във въздуха надвиши нивата (ВИДЕО)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърди нападението срещу нефтена помпена станция в Перм (Пермския край на Руската федерация). Днес, 29 април, украински дронове атакуваха линейната производствена и контролна станция, разположена на повече от 1500 км от украинската граница. Според СБУ атаката е довела до масивен пожар в обекта. Твърди се, че почти всички резервоари за съхранение на нефт са в пламъци.

Жителите на Перм съобщават за „нефтен дъжд“, който оставя тъмни петна по дрехите и кожата на хората, както и по автомобилите.

Губернаторът Дмитрий Махонин потвърди, че е имало атака с дрон срещу промишлен обект в Пермския градски окръг. Според него работниците са били евакуирани, няма пострадали, а на мястото е избухнал пожар.

Two large fires can be seen near Perm after Ukrainian drone attacks. The oil pumping station is located ~1500km from the Ukrainian-Russian border. #Russia https://t.co/rvYhcDOjJn pic.twitter.com/ssCZThxTNs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2026

FIRMS has picked up an ongoing fire at the Malinovskaya oil pumping station west of Perm, Russia. #Russia pic.twitter.com/xbAta98Y9P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2026

Украинските военноморски сили междувременно съобщиха за унищожаването в морето край Туапсе на танкера „MARQUISE“, плаващ под флага на Камерун. Той е обект на украински санкции, а също на наказателни мерки от ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада и Нова Зеландия заради участието му в незаконен превоз на руски петрол.

Според украинската страна - в момента на унищожаването корабът се е носел на около 210 километра югоизточно от Туапсе в Краснодарския край (в Черно море) и е пътувал без сигнал на транспондера. Предполага се, че танкерът е очаквал прехвърляне на товар от друг кораб в морето - класическо действие за руския "сенчест флот".

Това идва на фона на продължаващото бедствие в Туапсе след трета атака на украинските сили в рамките на половин месец срещу местната петролна рафинерия. След поредния пожар концентрациите на бензен във въздуха са надвишени, обяви Центърът за реагиране при извънредни ситуации в Кубан.

„Според лабораторните изследвания, проведени на 28 април, е регистрирано леко надвишаване на максималната еднократна концентрация на бензен във въздуха“, се посочва в съобщението.

Доброволците от Туапсе също се оплакват, че нямат достатъчно хора за почистване на разлива на мазут по плажа.

Tuapse as of this morning. Tanks that were hit yesterday are still burning. #Russia pic.twitter.com/iEMD46iNjX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2026

На фона на всички тези данни ръководителката на „Роспотребнадзор“ Анна Попова заяви, че "в момента няма риск за здравето на жителите на Туапсе". Според нея ситуацията е под контрол - специалистите извършвали редовни измервания и разширявали капацитета на лабораториите на място.

"Няма риск, всичко е под контрол - можете да дишате спокойно… само че може би е добре да го правите с маска, при затворени прозорци", иронизира беларуската опозиционна телевизия NEXTA, връщайки ни към времената от 1986 г., когато с АЕЦ "Чернобил" също всичко е било "под контрол" според СССР.

🤡 “There is no health risk for residents of Tuapse at the moment,” — says Rospotrebnadzor chief Anna Popova



According to her, the situation is under control: specialists are conducting regular measurements and expanding on-site lab capacity.



No risk, everything is under… https://t.co/XKk6nIrLab pic.twitter.com/l9AXTwpoAM — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2026

Отделно, пожарът е обхванал и двуетажна жилищна сграда. Към 29 април 60 души са евакуирани от сгради в близост до рафинерията. Училищата и институциите за допълнително образование в Туапсе са затворени минимум на 29 април. Две от петте детски градини са временно затворени, а останалите са в режим на готовност. Усилията за почистване на петролния разлив също продължават. Вече са отстранени 9,7 кубически метра замърсена почва и смес от вода и масло, включително 2500 кубически метра през последните 24 часа.

Спътникова снимка, направена в неделя, показва, че краят на нефтения разлив край Туапсе се намира само на 30 км от резиденцията на диктатора Владимир Путин на нос Идокопас.

🛑An oil slick from Tuapse drifted toward Putin’s palace



A satellite image taken on Sunday shows its edge just 30 km from the dictator’s residence at Cape Idokopas. pic.twitter.com/x0EboZh6Ma — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2026