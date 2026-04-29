Спорт:

Украйна донесе "нефтен дъжд" в Перм, удари и кораб край Туапсе, където бензенът във въздуха надвиши нивата (ВИДЕО)

29 април 2026, 16:32 часа
Снимка: Дигитален атлас - изображения от програма "Коперник", Sentinel-2
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърди нападението срещу нефтена помпена станция в Перм (Пермския край на Руската федерация). Днес, 29 април, украински дронове атакуваха линейната производствена и контролна станция, разположена на повече от 1500 км от украинската граница. Според СБУ атаката е довела до масивен пожар в обекта. Твърди се, че почти всички резервоари за съхранение на нефт са в пламъци.

Жителите на Перм съобщават за „нефтен дъжд“, който оставя тъмни петна по дрехите и кожата на хората, както и по автомобилите.

Губернаторът Дмитрий Махонин потвърди, че е имало атака с дрон срещу промишлен обект в Пермския градски окръг. Според него работниците са били евакуирани, няма пострадали, а на мястото е избухнал пожар.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последствията в Туапсе: поразен кораб и надвишени нива на бензен във въздуха

Украинските военноморски сили междувременно съобщиха за унищожаването в морето край Туапсе на танкера „MARQUISE“, плаващ под флага на Камерун. Той е обект на украински санкции, а също на наказателни мерки от ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада и Нова Зеландия заради участието му в незаконен превоз на руски петрол.

Според украинската страна - в момента на унищожаването корабът се е носел на около 210 километра югоизточно от Туапсе в Краснодарския край (в Черно море) и е пътувал без сигнал на транспондера. Предполага се, че танкерът е очаквал прехвърляне на товар от друг кораб в морето - класическо действие за руския "сенчест флот".

Това идва на фона на продължаващото бедствие в Туапсе след трета атака на украинските сили в рамките на половин месец срещу местната петролна рафинерия. След поредния пожар концентрациите на бензен във въздуха са надвишени, обяви Центърът за реагиране при извънредни ситуации в Кубан.

„Според лабораторните изследвания, проведени на 28 април, е регистрирано леко надвишаване на максималната еднократна концентрация на бензен във въздуха“, се посочва в съобщението.

Доброволците от Туапсе също се оплакват, че нямат достатъчно хора за почистване на разлива на мазут по плажа.

На фона на всички тези данни ръководителката на „Роспотребнадзор“ Анна Попова заяви, че "в момента няма риск за здравето на жителите на Туапсе". Според нея ситуацията е под контрол - специалистите извършвали редовни измервания и разширявали капацитета на лабораториите на място.

"Няма риск, всичко е под контрол - можете да дишате спокойно… само че може би е добре да го правите с маска, при затворени прозорци", иронизира беларуската опозиционна телевизия NEXTA, връщайки ни към времената от 1986 г., когато с АЕЦ "Чернобил" също всичко е било "под контрол" според СССР.

Отделно, пожарът е обхванал и двуетажна жилищна сграда. Към 29 април 60 души са евакуирани от сгради в близост до рафинерията. Училищата и институциите за допълнително образование в Туапсе са затворени минимум на 29 април. Две от петте детски градини са временно затворени, а останалите са в режим на готовност. Усилията за почистване на петролния разлив също продължават. Вече са отстранени 9,7 кубически метра замърсена почва и смес от вода и масло, включително 2500 кубически метра през последните 24 часа.

Спътникова снимка, направена в неделя, показва, че краят на нефтения разлив край Туапсе се намира само на 30 км от резиденцията на диктатора Владимир Путин на нос Идокопас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Русия петролна рафинерия Перм война Украйна атака с дронове Туапсе
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес