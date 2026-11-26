Въздушната война между Украйна и Русия и тази нощ продължи с пълна пара - с удари и от двете страни, като пак действията започнаха още снощи, когато стана ясно, че е имало атаки срещу украинската столица Киев и срещу Белгород - ОЩЕ: Русия с масирана атака срещу Киев, Украйна удари Белгородска област (ВИДЕО)

В Киев има данни, че след руска въздушна атака с балистични ракети е поразен търговският център "Проспект". В своя канал в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко потвърждава, че има удар по търговски център в Деснянски район, там всъщност по думите му е ударена промишлената зона. Дотук той съобщава за четирима ранени, сред които двама медици:

В Одеса също е имало руска въздушна атака - уцелена е жилищна сграда, поражения има по нея и гараж, както и 2 коли, няма жертви, съобщи украинската спешна служба.

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В Белгородска област местният оперативен щаб потвърждава, че е избухнал пожар във Валуйки и че е уцелена търговска сграда, която е частично разрушена - по първоначални данни от дрон. Избухнал е и пожар. Ранени са двама души. Още двама ранени има при въздушни атаки и на други места в областта. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри от пожарите и потвърждава, че е уцелен магазин "Пятерочка", на улица "Демян Бедний" 2/1А, а в близост е търговският център "Заря". Според местното издание "Пепел", "Заря" също е уцелен, както и склад за фойерверки:

И още - Ставрополски край също беше атакуван с дронове. Там цел е била индустриалната зона "Невиномиск", където има завод, който доставя взривни компоненти - "Невиномиск Азот". "Силите за противовъздушна отбрана отблъскват атака от вражески дронове, насочени към индустриалната зона "Невиномиск". Има свалени дронове", каза Владимир Владимиров, губернатор на Ставропол, в официалния си канал в Телеграм, без засега да говори за щети и поражения. Само че в този случай цел е била Невиноминската държавна електроцентрала, която захранва с ток индустриалната зона - геолокализация на ASTRA го показва. Атаката е била насочена към газова турбина с комбиниран цикъл (CCGT) с мощност 410 MW в Невинномиската държавна районна електроцентрала, която се намира точно срещу "Невиномиск Азот".

Невиномиск е един от най-големите индустриални центрове в Ставрополския край. Тук са концентрирани химическата, металургичната, енергийната, машиностроителната и хранително-вкусовата промишленост на региона. Наред с други, в града работи "Невиномиск Азот" АД, голям химически завод на групата "ЕвроХим" (EuroChem), който доставя оцетна киселина на руски заводи за производство на взривни вещества. Този завод е бил атакуван поне 7 пъти досега от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Путин се жалва, че Украйна му пали рафинериите, но тя не спира - нови две и тази нощ (ВИДЕО)

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