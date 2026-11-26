Правителството на президент Луис Инасио Лула да Силва изрази "възмущение" от предложените от САЩ нови мита за вноса на самолети и захар от Бразилия. Службата на търговския представител на Съединените щати, оглавявана от Джеймисън Гриър, предложи нови, по-високи вносни мита върху суровата и рафинираната захар, както и нова ставка от десет на сто върху самолетите - мярка, която ще засегне Embraer, най-големия самолетостроител в Бразилия.

ОЩЕ: САЩ въвеждат ново мито върху определени стоки от Бразилия

"Едностранното решение на службата на търговския представител на САЩ е неприемливо действие в рамките на текущия двустранен процес на преговори“, заяви бразилското президентство в прессъобщение. "Бразилия няма да се поддаде на този вид заплаха“, добави канцеларията на Лула.

Бразилия осъжда мярката като "оказване на натиск“ върху лявото правителство да промени разпоредбите относно популярната бразилска система за незабавни плащания Pix и онлайн търговията.

Правителството на Лула твърди, че е преговаряло "добросъвестно“ с Вашингтон повече от година и посочва, че бразилският държавен глава и неговият колега Доналд Тръмп са се споразумели да създадат работна група по търговски въпроси.

ОЩЕ: Бразилия обмисля реципрочни мита за САЩ

Мотивът на Вашингтон за повишаване на споменатите мита е, че Бразилия "не е успяла да коригира необоснованите си търговски практики“. Тази стъпка е част от мащабен пакет от мита, обявен от администрацията на Тръмп и засягащ вносни стоки на 14 търговски партньора.