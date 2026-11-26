22-годишен украинец се самозапали на площад във Варшава. Той настояваше гражданите на Украйна в Полша да бъдат третирани по същия начин, като поляците. Инцидентът е станал на 25 ноември, около 17:00 часа. Минаващи хора и служители на Службата за държавна сигурност, намиращи се в близост до сградите на президентския дворец и Министерството на културата и националното наследство, са се притекли на помощ, съобщава „Факт“.

ОЩЕ: Заради сигнал за бомба: Затвориха летище край Варшава, самолет от Лондон кацна извънредно

Журналист от изданието потвърди, че мъжът, който се е самозапалил, е 22-годишен украинец на име Едуард. Той е студент във Варшавския политехнически университет.

Пристигнал е пред президентския дворец с раница, съдържаща запалителна течност и документи. „Той дойде с конкретни искания. Настояваше украинските граждани в Полша да бъдат третирани по същия начин, както и поляците. В раницата си носеше документи, съдържащи исканията му“, отбелязва изданието.

Младият мъж е получил тежки наранявания - лицето, шията, горните крайници и торсът му са обгорени. Дрехите му са напълно изгорели. Когато е откаран с линейка, той е бил в съзнание и е разговарял с медиците. Мъжът е настанен в болница във Варшава.

Полският сенатор Гжегож Схетина потвърди пред TVP, че мъжът е украинец. „Разполагаме с информация от Министерството на вътрешните работи и администрацията, че става въпрос за млад мъж – украинец, притежаващ полска карта. Той е в много тежко състояние. Спасителните действия започнаха много бързо благодарение на близостта на екипа на Бърза помощ. Ситуацията е трагична и много сериозна“, заяви Схетина.

ОЩЕ: Полша иска постоянна военна база на САЩ (ВИДЕО)

Според Схетина все още нищо не се знае за обстоятелствата около трагедията и мотивите на мъжа. Полицията води разследване.

По-рано в Полша на няколко пъти са извършвани нападения срещу украинци. Така например през юли 2026 г. във Вроцлав бяха задържани двама мъже, които пребиха двойка, след като чуха, че двамата разговарят на украински език.