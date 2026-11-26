Белият дом похвали "изключително успешната" операция на армията на САЩ по унищожаването на близо пет тона разградени взривни вещества в завода за боеприпаси в Айова. Администрацията на Тръмп не пропусна да обвини администрацията на бившия президент Барак Обама, че е оставила опасните материали, посочи АФП. Още: Тръмп и шефът на НАТО обсъждат сигурността и преговорите за Украйна

Белият дом подчерта, че администрацията на Тръмп е мобилизирала стотици служители за защита на жителите и добитъка в околността, като отбеляза, че първоначалният мониторинг не е засякъл наличие на олово във въздуха и че не са били съобщени вторични експлозии или щети по инфраструктурата.

Кой е виновен?

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"Експерти остават на място, за да координират оценките на здравното състояние на местното население, да отговарят на въпроси и да осигуряват постоянна подкрепа", добавиха от Белия дом.

Взривът първоначално беше планиран за миналия петък. Армията беше принудена да промени датата на детонацията три пъти поради общественото недоволство и за да се осигури повече време за предприемането на мерки за безопасност и да се изчака благоприятна посока на вятъра.

През март служители на завода за боеприпаси установиха, че оловният азид е бил частично кристализирал, което го прави чувствителен към триене и ниски температури, но и създава риск от случайна детонация.

След анализ експерти препоръчаха опасният материал да бъде унищожен чрез контролирана експлозия.

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