Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте излязоха с общо изявление след срещата си в Палм Бийч, в американския щат Флорида, в което призоваха Русия "да не разширява" войната си с Украйна. "Обсъдихме важността от това Русия да избягва всякакви действия, които, волно или неволно, разширяват водената от нея война, както и значението да се достигне до мирно разрешение на конфликта в Украйна колкото е възможно по-бързо", гласи съвместното становище на двамата, разпространено от Белия дом.

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По-рано генералният секретар на НАТО определи тристранната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин като "важна". На въпрос дали се притеснява от факта, че Тръмп е нарекъл Путин "приятел" по време на разговорите в Шънджън, Рюте отговори: "Не".

"Не забравяйте, че Русия и САЩ са големи ядрени сили, а Китай е ядрена сила с нарастващ потенциал", заяви генералният секретар на НАТО. "Напълно нормално е тези хора да се срещат и да се опитват да постигнат съгласие за най-добрия път напред", добави той.

Рюте заяви, че Тръмп "непрекъснато" полага "титанични усилия" за постигане на мир в Украйна, като добави, че може единствено да го похвали за това.