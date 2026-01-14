Украйна има нов министър на отбраната

Върховната рада (парламентът на Украйна) подкрепи на свое заседание назначаването на първия вицепремиер и доскорошен министър на цифровата трансформация Михайло Федоров за нов министър на отбраната на мястото на Денис Шмигал.

277 депутати са гласували "за" това решение. Федоров вече положи клетва като министър на новия си пост.

В първото си заявление след избирането си той обяви, че планира да проведе "задълбочен одит на Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Украйна" в близко бъдеще, за да "намери допълнителни възможности за подобряване на финансовата и социалната подкрепа на военнослужещите".

Също така той заяви, че има лична мисия, тъй като родният му град Василевка в Запорожка област е окупиран от руснаците още от първите дни след инвазията. "През последните четири години живея, за да освободя Василевка", каза той.

