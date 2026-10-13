Украйна избухна за поразените кораби: Русия удря почти в България, умишлено пренебрегва живота на хората

Украйна директно обвини Русия за "умишлено пренебрежение" към живота на цивилните и към морската сигурност в Черно море след ударите на 13 октомври срещу нови два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Външният министър Андрий Сибиха обяви, че на Москва трябва да ѝ се отговори с твърдост, след като корабът CHELSEA-3 ("Челси-3"), плаващ под малтийски флаг, е бил поразен при атака с дронове в Черно море, на около 15 морски мили от Бяла, Варненска област. Освен това край Шабла беше потопен AZOV CONCORD ("Азов Конкорд"), плаващ под флага на Сейнт Винсент и Гренадини.

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Първата официална реакция на Украйна

"Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до териториалните води на България, при която бяха ранени граждани на Украйна и Азербайджан, за пореден път демонстрира умишленото пренебрежение на Москва към живота на цивилните и морската сигурност в Черно море", заяви Сибиха.

Областният управител на Варна Марио Смърков съобщи, че "Челси-3" се е състоял от 15-членен екипаж, като 7 от моряците са граждани на Украйна, а 8 - на Азербайджан. Корабът е бил без товар, като е разтоварил зърно в Молдова.

"Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия, да засилят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я привлекат към отговорност и да защитят свободата на корабоплаването.

Черно море е жизненоважен канал за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да използва глада като оръжие и да държи света като заложник. На това трябва да се отговори с твърдост", категоричен е топ дипломатът на Украйна.

Russia's latest attack on commercial vessels near Bulgaria's territorial waters, which injured Ukrainian and Azerbaijani citizens, once again demonstrates Moscow's deliberate disregard for civilian lives and maritime security in the Black Sea. We urge our partners to step up pressure on Russia, strengthen sanctions, and take decisive action to hold it accountable and protect freedom of navigation. The Black Sea is a lifeline for global food security. Russia is attacking it to weaponize hunger and hold the world hostage. This must be met with strength. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2026

Ранените от двата екипажа

Сигналът за нападението над кораба "Челси-3" е подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик". Петима от моряците са с леки наранявания. Екипажът вече е свален на брега, съобщиха източници на Maritime.bg.

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Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти.

Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ (Молдова, на границата с Румъния и Украйна). Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна компания. Последна проверка като държавен пристанищен контрол (ДПК) е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за спиране на плавателния съд, съобщава още Maritime.bg.

"Сухопътен кораб, доставящ военни товари до пристанището на Николаев, беше ударен по време на транзит по море" - това се появи като официална информация в канала в Telegram на руското военно министерство, но публикацията е от 17:28 часа на 12 октомври.

Премиерът Румен Радев обяви, че България ще привика руския посланик Елеонора Митрофанова, но обяви, че все още няма конкретни доказателства, показващи отговорността на Руската федерация за този удар, който е станал много близо до самите териториални води на страната ни.

Снимка: Андрий Сибиха, president.gov.ua

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По непотвърдена информация атаката по "Челси-3" е осъществена с три дрона. Към момента обаче няма данни откъде са излетели безпилотните апарати и кой стои зад удара.

Що се отнася за удара по другия кораб, то той е осъществен на 17 мили от Крапец, т.е. отново близо до териториалните ни води. Спасени са четирима моряци, обяви областният управител на Варна: "Украински кораб при беговете ви значи проблеми": Най-големият Z-канал се подиграва на България. Потънал ли е "Азов Конкорд"?

Нов двоен удар

Инцидентът идва седмица след атаката срещу два други търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. На 12 октомври София поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на тези удари срещу ALFA WATAN и ABLE.

На 6 октомври тази година, около 3:00 часа, в изключителната икономическа зона на България в Черно море - на около 70 морски мили източно от Бяла, бяха ударени с безпилотни апарати два търговски кораба. Единият от тях потъна - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того. Изчезнаха 9 сирийски моряци и един египтянин, като най-вероятно са загинали. Другият - ABLE, плаващ под флага на Палау, е все още в дрейф, в невъзможност да плава. Той е превозвал пшеница, натоварена в делтата на река Дунав, към Турция. ALFA WATAN е плавал от Египет през Турция към делтата на Дунав, с товар от сол (по предварителна информация).

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