Потресаващи кадри, изпратени от читатели на Actualno.com, разкриват ужасяващи гледки и тежка мръсотия в столичния кв. "Банишора". На снимките се виждат препълнени контейнери, разпилени отпадъци около тях от кашони, найлони, битова смет, сухи клони и замърсени пространства из целия квартал.

Картината рязко контрастира с думите на столични кмет Васил Терзиев от преди няколко дни, че "след преодоляването на кризите със сметопочистването, общината вече може да се съсредоточи върху качеството на услугата". ОЩЕ: Васил Терзиев за чистотата в София: Над 220 млн. евро икономии, нови кофи и по-ясна отговорност между блоковете

На терен проблемът е, че се създава усещане за мизерия, въпреки че на думи проблемът с боклука се представят като решен, а контролът - затегнат. На снимките не личи нито овладяна криза, нито редовно почистване на улиците и листата. Напротив. Вижда се натрупаната смет и загниващите листа, което говори за пропуски и липса на резултат на терен.

На места пешеходните пространства в кв. "Банишора" са почти изцяло са блокирали. Най-възмутителното за жителите е, че това са тротоарите, по които всяка сутрин десетки родители водят децата си на училище и детска градина. Хората са принудени да криволичат между камарите от боклук, да слизат на пътното платно или да газят в калта, за да преминат. Живеещите в района с право недоволстват, че редовно плащат своите данъци и такса "битови отпадъци", а в замяна получават мизерия и риск за здравето на децата си.

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Сериозни критики могат да бъдат отправени и към работата на почистващата фирма в района – "Нелсен – Чистота" ЕООД (част от обслужването на Зона 4, включваща район "Сердика"). Според сигнали от граждани след изпразването на контейнерите по улиците често остават разпилени отпадъци и неразчистена мръсотия, вместо да се извършва цялостно почистване на пространството, както общината твърди, че се изисква и контролира.

Логичен въпрос поражда и каква и къде е ролята на администрацията на район "Сердика", към която принадлежи "Банишора", оглавявана от кмета Момчил Даскалов, който пък живее в същия квартал и вероятно всеки ден минава и вижда мизерията. Интересно е и когато градоначалникът на района вижда на живо състоянието на улиците и тротоарите, какви мерки предпирема и налага ли по-твърд контрол върху работата на терен на почистващата фирма? Районното ръководство е най-близо до ежедневните проблеми на терен и би трябвало да упражнява постоянен натиск върху фирмата-изпълнител, за да не се допуска подобно състояние да се превръща в нещо нормално.

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Разбира се, вина имат и живущите, които безотговорно изхвърлят едрогабаритни отпадъци директно до кофите, вместо да поръчат и платят за специализиран контейнер от джоба си. Общината обаче разполага с техника, бюджет и ресурси, събирани от данъци, и би трябвало редовно да минава и да събира тези едрогабаритни отпадъци, вместо да ги оставя да гният с седмици пред очите на всички.

Докато институциите си прехвърлят топката, а почистващите фирми си спестяват работата, кв. "Банишора" продължава да потъва в боклуци, а хората да се чудят за какво точно плащат данъци.

СНИМКИ: Actualno.com