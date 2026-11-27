Българският евродепутат ще преговаря новите европейски правила за ограничаване на негативното влияние на социалните мрежи върху децата

„България е давана за пример за цяла Европа в областта на системите за съхранение на енергия - батериите.“ Това заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, в ефира на БНТ.

По нейните думи добрата нормативна уредба и активната роля на индустрията са позволили изграждането и присъединяването към мрежата на голям брой батерийни мощности, които поставят страната ни сред европейските и световните лидери в сектора. „На конференцията, която организирах в Европейския парламент по темата, реномирани експерти казаха: цяла Европа трябва да следва българския пример. В изключително кратки срокове беше постигнат огромен успех”, посочи Пенкова.

Евродепутатът отбеляза, че именно българските батерии са спасили региона и са гарантирали електрозахранването му при изключването на някои ядрени централи заради ниските нива на река Дунав през лятото.

Цветелина Пенкова посочи недостатъчната енергийна свързаност като основен регионален проблем: „Ние са намираме в своеобразен енергиен остров, който няма връзка с останалата част на Европейския съюз. Когато се произвежда евтина електроенергия в една част на Европа, тя не достига до нас и се получава огромна разлика в цените. Именно поради тази причина в момента преговарям Регламента за електропреносните мрежи, който трябва да реши този повече от 20-годишен проблем. Това ще ни позволи да се радваме на тези по-ниски цени на електроенергията не само през летните месеци, а в рамките на цялата година.“

По думите на Пенкова европейските средства за развитие на мрежовата свързаност са увеличени пет пъти в следващия 7-годишен бюджет на ЕС: „Това е ясен знак, че това е основен и ключов приоритет, който отново беше изведен от нашия регион като такъв.“

Българският евродепутат коментира и бъдещия Европейски регламент за безопасността на децата онлайн, по който тя ще бъде основен преговарящ в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент. „Деца до 13-годишна възраст вече няма да имат достъп до социалните мрежи, а между 13 и 15 години ще има възможност за създаване на ограничен профил, който ще бъде изцяло под родителски контрол. Предвижда се и по-сериозна отговорност за самите платформи, като ще бъдат забранени алгоритмите, които таргетират младите хора и водят до пристрастяване“, обясни Цветелина Пенкова.

По думите ѝ законодателството ще влезе в сила в рамките на 2027 г.: „То е приоритет за Европейския съюз заради зачестилите случаи на насилие и други неприятни прояви сред младите хора не само в България, но и в целия свят, до голяма степен дължащи се на влиянието на социалните мрежи.”

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