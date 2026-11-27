Никой не защитава по-красноречиво тезата за повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз от Доналд Тръмп - човек, който открито презира блока. На срещата на върха в Шънджън миналата седмица с авторитарния Си Дзинпин и войнолюбивия Владимир Путин американският президент ликуваше: „Пишем история“.

На следващия ден Тръмп смъмри т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Европа, сред чиито участници е и британският премиер Анди Бърнам, че прахосва милиарди долари за отбраната на Украйна от неговия „приятел“ в Кремъл.

След подобна демонстрация на политическите си приоритети Бърнам едва ли ще трябва да изразходва много усилия, за да обяснява защо Великобритания трябва да се сближи с Брюксел. Достатъчно ясно е, че навън става все по-студено. Още: Помниш ли как се прави? Великобритания подготвя 100 000 ветерани за война

Брюксел, Париж и Берлин не посрещат Великобритания с отворени обятия

И все пак никой не би могъл да се окаже по-негостоприемен към премиера от брюкселските бюрократи и правителствата на Франция и Германия. На съвместната среща на върха в петък те принудиха настойчивия британски ухажор да преглътне гордостта си.

Докато Тръмп излага аргументите в полза на европейските привърженици на оставането в ЕС, самите европейци укрепват позициите на непреклонните британски привърженици на Брекзит, които продължават да се противопоставят на всяко съществено сближаване.

Русия, заедно със своите полезни за Кремъл поддръжници от популистката десница и левица, представлява екзистенциална заплаха за европейската сигурност. А коя държава вероятно е най-ефективният ѝ противник на континента? Великобритания. Още: Анди Бърнам представя споразумението си с ЕС в британския парламент

След Брекзит тя беше първата страна, която се притече на помощ на Украйна. Британските противотанкови ракети изиграха ключова роля за отблъскването на първоначалното настъпление към Киев. Не е особена тайна и че британски специални части са помагали на украинските военни да насочват ударите си срещу нашествениците. Путин открито демонстрира особена неприязън към Великобритания.

Но, както отбелязва друг безмилостен републикански президент - Ричард Никсън: „Ако искате благодарност, вземете си куче“. Миналата година Брюксел, Париж и Берлин първоначално предложиха Великобритания да бъде изключена от обща програма за инвестиции в отбраната, която трябваше да укрепи сигурността на континента.

След това предшественикът на Бърнам, Киър Стармър, беше принуден в последния момент да отстъпи пред френските искания за гарантиран достъп на европейските риболовни флоти до британските води за повече от десетилетие, само за да остане в играта.

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В петък дойде ред на Германия да демонстрира твърд подход. Пакет от споразумения в областта на селското стопанство и енергетиката, който облагодетелства износителите от ЕС значително повече, отколкото британските фермери, беше задържан заради настояването на Берлин да увеличи квотата по схемата за младежка мобилност до 100 000 души. Тя позволява на граждани на ЕС да влизат във Великобритания.

Много млади британци, които говорят само английски, предпочитат да заминат за САЩ, Австралия, Канада или Нова Зеландия, а не за Европа.

Приетата от Лондон отстъпка обаче ще позволи на европейци на възраст до 32 години да пребивават във Великобритания в продължение на три години, за да усъвършенстват английския си и, предполагаемо, да заемат временни работни места, които биха могли да бъдат заети от безработни младежи, напускащи училище - група, на която Бърнам отчаяно се опитва да осигури работа.

А догодина, за да избегне въвеждането на нов режим с високи мита върху промишлените стоки от държави извън ЕС, Великобритания вероятно ще приеме и германското искане да субсидира таксите на европейските студенти в английските университети. Още: Бърнам отваря вратата за втори референдум за Brexit

Бърнам определя резултатите от срещата на върха като „печеливши за всички“, но трябва да си дава сметка, че позицията му е на молител - дори ако политическата картина на пръв поглед изглежда благоприятна за него у дома.

Премиерът отнема инициативата по европейската тема от Зелените и центристките либералдемократи, като същевременно принуждава консервативните си опоненти да критикуват договорености, които могат да донесат ползи за икономиката.

Фараж използва отстъпките пред ЕС, за да възроди кампанията срещу Брекзит

Разбира се, отстъпките предизвикаха предвидимата реакция на обичайните политически противници. Точно когато позициите му отслабваха, Найджъл Фараж, лидер на крайните привърженици на Брекзит в Reform UK, съзря възможност да се върне в играта. Още: "Той не е приятел на Великобритания": Британски министър нарече Путин касапин (ВИДЕО)

Много депутати от Лейбъристката партия в Северна Англия, чиито места са застрашени от партията му, споделят подобни опасения. Затова миналата седмица Фараж се отправи към старото си политическо средище - Европейския парламент, за да възстанови атмосферата на битките срещу ЕС, които спечели на референдума през 2016 г.

Макар политическото представление на Фараж вече да изглежда остаряло, трудно е да се забележи и силен обществен натиск в подкрепа на дебата, подет от Бърнам. Британците до голяма степен са прагматични хора, които нямат твърди убеждения по въпроса. Въпреки това мнозинството от избирателите ясно съзнава, че Брекзит не е подобрил живота им.

Те са отчаяни от безкрайните опашки по европейските летища. Малките износители негодуват заради загубата на безпрепятствен достъп до търговията с ЕС. Какво толкова лошо има в повторното присъединяване?

Цената на членството може да охлади ентусиазма на британците

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Но ако на същите тези избиратели бъде обяснено, че няма да получат обратно старото намаление на членския внос и няма да имат право на изключение от задължението да заменят паунда с еврото, ентусиазмът за завръщане в европейския клуб бързо ще се изпари. Полският вицепремиер Радослав Сикорски, който познава добре Великобритания, поднесе лошата новина внимателно: „Членството по избор, каквото имахте преди, вероятно няма да бъде възможно този път“.

От друга страна, чичо Сам се оказа голямо разочарование за Фараж и заклетите привърженици на Брекзит. Извън ЕС Великобритания сключи търговски споразумения с Австралия, Индия и държави от Тихоокеанския и Азиатския регион чрез Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (CPTPP).

Предстои и споразумение със страните от Персийския залив. Но голямата награда - „огромно, страхотно споразумение за свободна търговия“ с първата администрация на Тръмп - така и не се материализира.

Вашингтон не оправдава надеждите на привържениците на Брекзит

Лейбъристкото правителство също се опита да използва слабостта на Тръмп към “старата родина”. В началото на втория му мандат британците му осигуриха възможности за снимки с кралското семейство, две държавни посещения и изпълниха всяко негово желание. В замяна получиха по-висока сметка за мита - само с пет процентни пункта по-ниска от тази за ЕС.

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Очевидно Тръмп предпочита непосредственото удовлетворение от това да ощети демократичния си съюзник, вместо да се тревожи как да попречи на Великобритания да се сближи отново с ЕС. Хора от обкръжението на президента подкрепят Аржентина в спора ѝ с Лондон за Фолклендските острови, а самият Тръмп обижда паметта на загиналите британски военнослужещи в ръководените от САЩ военни кампании в Ирак и Афганистан.

Междувременно демократите в САЩ, след успеха си на междинните избори, вероятно отново ще насърчат Великобритания да се присъедини към ЕС, както са правили и в миналото.

Завръщането в ЕС може да се окаже по-скъпо от напускането му

След десет години като кмет на Голям Манчестър Бърнам се завърна в Уестминстър с големи очаквания към Брюксел. Цената на напускането на ЕС може и да се е оказала прекалено висока, но срещата на върха миналата седмица напомни, че сметката за завръщането може да бъде още по-голяма.

Автор: Мартин Айвънс за Bloomberg