Украйна очаква над 37 млрд. долара подкрепа от партньорите си: Украинският премиер

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че партньорите на страната са обещали финансова подкрепа за Киев за 37,4 милиарда долара през периода 2026-2027 г., предаде Ройтерс. Очакваме мисия на Международния валутен фонд (МВФ) и е много вероятно да имаме нова програма", добави тя в изявление, публикувано днес в "Екс" (X).

По време на представяне на правителствената програма за действие Свириденко каза още, че Украйна очаква мисия на МВФ в края на август, съобщи Интерфакс-Украйна.

Очаква се членове на Върховната рада (парламентът на Украйна) да бъдат част от преговорния екип, уточни тя.

"Много бихме искали исканията на нашите партньори да бъдат координирани с нас. За предпочитане координирани с Европейския съюз... Трябва да работим, за да гарантираме, че програмите на МВФ и Европейския съюз са координирани помежду си", посочи украинският премиер.

Бюджетът се нуждае от още 45 млрд. долара

В същото време министърът на финансите на Украйна Серхий Марченко заяви, че украинският бюджет ще се нуждае от 45 милиарда долара външно финансиране за финансиране на дългове.

Той каза това по време на представянето на плана за действие на правителството, съобщава hromadske.

Правителството търси външно финансиране специално за 2026-2027 г., тъй като след това - от 2028 г. Украйна вече ще има своя собствена програма в бюджета на ЕС, която ще финансира бюджета.

Според Марченко, бюджетните нужди за 2026 г. са до голяма степен покрити, "има определени уверения". Като цяло Украйна си сътрудничи с Г-7, ЕС и Международния валутен фонд.