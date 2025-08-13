Украинската "Нафтогаз" получи кредит за 500 млн. евро от ЕБВР

Украинската държавна петролна и газова компания "Нафтогаз" е подписала кредитно споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на стойност 500 милиона евро с цел покупка на газ, информира Укринформ. Премиерът Юлия Свириденко съобщи новината в канала си в "Телеграм".

"Нафтогаз" и ЕБВР подписаха рекордно споразумение за Украйна - 500 милиона евро за закупуване на газ. Това е най-големият проект на банката в нашата страна", посочва премиерът, цитирана от БТА.

Свириденко допълва, че това е първият път, когато такъв заем се отпуска с гаранция от ЕС, без държавна гаранция от Украйна.

"Това ще позволи на Украйна да се подготви по-добре за отоплителния сезон и да осигури топлина и светлина в украинските домове дори и в най-трудните дни на зимата. Искам да благодаря на ЕБВР и ЕС за подкрепата им, както и на правителствения екип и "Нафтогаз" за професионалната им работа", добавя премиерът.

Съветът на Европейския съюз реши да предостави на Украйна 3,056 млрд. евро в рамките на механизма за Украйна.

