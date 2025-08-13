Войната в Украйна:

Украинската "Нафтогаз" получи кредит за 500 млн. евро от ЕБВР

13 август 2025, 14:14 часа 276 прочитания 0 коментара
Украинската "Нафтогаз" получи кредит за 500 млн. евро от ЕБВР

Украинската държавна петролна и газова компания "Нафтогаз" е подписала кредитно споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на стойност 500 милиона евро с цел покупка на газ, информира Укринформ. Премиерът Юлия Свириденко съобщи новината в канала си в "Телеграм".

"Нафтогаз" и ЕБВР подписаха рекордно споразумение за Украйна - 500 милиона евро за закупуване на газ. Това е най-големият проект на банката в нашата страна", посочва премиерът, цитирана от БТА.

Свириденко допълва, че това е първият път, когато такъв заем се отпуска с гаранция от ЕС, без държавна гаранция от Украйна.

Още: Украйна сключи сделка за доставка на газ през България

"Това ще позволи на Украйна да се подготви по-добре за отоплителния сезон и да осигури топлина и светлина в украинските домове дори и в най-трудните дни на зимата. Искам да благодаря на ЕБВР и ЕС за подкрепата им, както и на правителствения екип и "Нафтогаз" за професионалната им работа", добавя премиерът.

Съветът на Европейския съюз реши да предостави на Украйна 3,056 млрд. евро в рамките на механизма за Украйна.

Шефът на "Нафтогаз" стана министър на националното единство на Украйна

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Украйна Нафтогаз Нафтогаз Украйна природен газ информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес