Украйна отново прати дронове в Москва, Русия пак удари Суми с ракети (ВИДЕО)

По-малко от 24 часа след като Украйна явно провери готовността на Москва да се защитава срещу дронове, последва нов "тест". В късния следобед беше обявена опасност от атака с безпилотни летателни апарати в московските предградия Жуковско и Раменско.

Още: Украински дронове провериха подготовката за парада в Москва, Русия срина знаков пазар в Харков (ВИДЕО)

🚨 Ukrainian drones are attacking the Moscow region — residents of Shchyolkovo and Losino-Petrovsky report air defense activity, explosions, and mobile network disruptions. pic.twitter.com/2BkPPeaELX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2025

Кметът на Москва Сергей Собянин публикува две съобщения в официалния си канал в Телеграм. Според тях, са свалени общо 3 дрона, има паднали отломки, на място били пратени съответните служби. Няма допълнителна информация за нанесени щети. Прокремълският телеграм канал Shot, който е под санкции от ЕС, добавя, че още 6 дрона са свалени в Калужка област, в подход към Москва, както и че отново става въпрос за модела "Лютий", с обхват 1000 километра и до 50 килограма фугасна бойна глава. Руското военно министерство коригира тази информация - 7 свалени дрона в Калужка област, 4 над Тула и 2 над Московска област, с което данните, изнесени от Собянин, се различават:

Air defense is also active in the suburbs of Moscow, near Podolsk. Russian officials claim two UAVs have been shot down. Meanwhile, a new group of Ukrainian UAVs has reportedly been launched into the Kursk region. pic.twitter.com/x5KoRxnbbH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2025

Air defense is also active in the suburbs of Moscow, near Podolsk. Russian officials claim two UAVs have been shot down. Meanwhile, a new group of Ukrainian UAVs has reportedly been launched into the Kursk region. pic.twitter.com/x5KoRxnbbH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2025

Заради повторната атака отново бяха затворени летищата в Москва. Преди няколко часа, в ранната сутрин на деня, отломки от дронове паднаха на само 10 километра от Кремъл, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA. А The Washington Post публикува материал на база източник от украинското министерство на отбраната, че на 9 май Украйна няма да атакува Москва, защото там е съсредоточено много ПВО и няма да има успех. Може да има атаки в други руски региони, добавя източникът.

Още: Удар с ракета право в кооперация: Руската ПВО пази Москва от украински дронове (ВИДЕО и СНИМКИ)

💥 Looks like drones are heading for Moscow again!



Ukrainian forces are reportedly targeting the Moscow region with “Liutyi”-type drones. Residents of Shchyolkovo and Losino-Petrovsky are reporting active air defense fire, while people in Noginsk say a drone has already been… pic.twitter.com/7PSPhT7sEa — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2025

Междувременно, Русия обстреля с балистични ракети украинския град Суми. Кметът на града Артьом Кобзар съобщи, че в следствие на удара са загинали трима души - ракета е поразила предградията на града. Към 19:45 вече е известно за 3 загинали души (2 души починали в болница, от които 1 дете) и 11 ранени, от които 5 деца, уточнява украинската спешна служба. Именно в Суми през миналия месец бяха убити 35 души, пак след руска ракетна атака: Путин призна, че руски ракети са ударили граждански цели в Суми и Кривой Рог (ВИДЕО)