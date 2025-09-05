Войната в Украйна:

Украйна подготвя забраната на Украинската православна църква, поддържаща връзки с Москва

05 септември 2025, 12:07 часа 250 прочитания 0 коментара
Правителството на Украйна обяви днес, че една от двете православни църкви в страната - Украинската православна църква, не е успяла да прекъсне дългогодишните си връзки с Москва и скоро може да бъде забранена. Предстоящата забрана засяга единия от двата съперничещи си клона на православието в Украйна. 

Преди година Върховната рада (украинският парламент) прие закон, забраняващ дейността на Руската православна църква (РПЦ), поради силната ѝ подкрепа за руската инвазия в Украйна. Законът също така позволи налагането на забрана на всяка организация, свързана с нея. Скоро след това последва правителствено разследване на Украинската православна църква (УПЦ), която има дългогодишни връзки с Москва.

Другата Църква в Украйна, която е подкрепяна от властите в Киев, е Православната църква на Украйна.

Украинската православна църква (УПЦ) осъди пълномащабната руска инвазия от самото ѝ начало през 2022 г. Същата година тя обяви независимостта си от Московската патриаршия. Въпреки това украинското правителство твърди, че УПЦ е отказала да предприеме необходимите стъпки, като например преразглеждането на уставните си документи, за да финализира процеса на независимостта си от Московската патриаршия.

Мярката на правителството, макар и отдавна подготвена, все още се нуждае от допълнителни правни процедури, за да влезе в сила, пише Асошиейтед прес. Правителството е подало молба до съда за забрана на дейността на самата УПЦ. Ако УПЦ загуби делото, тя ще има право на едно обжалване на решението на по-висока инстанция, преди делото да бъде приключено окончателно - процес, който може да отнеме месеци. 

Констатацията, че УПЦ има връзки с Москва, бе публикувана от украинската Държавна служба по етнополитика и свобода на съвестта (ДСЕСС). Съгласно приетия миналата година закон, на някои конгрегации на УПЦ може да бъде забранено ползването на имоти, които не са тяхна собственост.

Разпоредбата е насочена конкретно към Киевската митрополия на УПЦ, която по същество управлява църквата. Тя се ръководи от митрополит Онуфрий, епископ, чието гражданство Украйна вече е отнела. Съгласно закона свързаните с УПЦ структури, като манастири и регионални епархии (сравними с диоцези), могат да бъдат подложени на подобни санкции.

УПЦ обяви през през 2022 г., че е независима от Москва и започна да предприема значими стъпки, за да подчертае това разделение, като например отказ да почита руския патриарх Кирил в своите литургии.  

По-рано тази година ДСЕСС призова УПЦ да предприеме по-нататъшни действия, за да покаже пълното си отделяне от влиянието на Москва. Това включваше всякаква документация, с която се възразява поемането на контрола над църквите на УПЦ от Руската православна църква в окупираните от Русия територии.

Онуфрий отказа, като заяви, че по-ранните декларации за независимост на УПЦ са достатъчни. Правителството на Украйна обаче не беше съгласно. "Това не е религиозна организация, а клон на държава агресор", бе посочено на уебсайта на ДСЕСС.

"В отговора си ръководителят на УПЦ митрополит Онуфрий декларира отказа си да се съобрази с установения ред", докладва ДСЕСС. Следователно, поради липсата на основания да се заключи, че нарушенията са отстранени, Службата призна Киевската митрополия на УПЦ за свързана с "чуждестранна религиозна организация, дейността на която е забранена в Украйна", уточнявайки, че става въпрос за Руската православна църква.

Приетото становище е основание за пълна забрана на каноническата църква чрез съда.

На 24 юли Киевската митрополия на УПЦ получи по пощата заповед, задължаваща организацията да прекъсне връзките с РПЦ в рамките на един месец - до 24 август.  

Според проучване на Киевския международен институт по социология от 2024 г. около 70% от украинците са православни християни. Само малка част от тях обаче заявяват принадлежността си към УПЦ. УПЦ все още управлява много енории и манастири в Украйна. Повечето от анкетираните заявиха, че принадлежат към паството на ПЦУ - другия клон на православието в страната. През 2019 г. ПЦУ получи статут на Автокефална църква от Вселенския патриарх Вартоломей, отбелязва АП.

