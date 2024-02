Украйна подпали правителството на ДНР, изпепели руски опит за атака отвъд Авдеевка (ВИДЕО)

Сградата се намира в град Донецк, а успешният удар идва на фона на изказване на лидера на т.нар. ДНР Денис Пушилин, че с превземането на Авдеевка щяла да се подобри контрабатарейната работа на руснаците т.е. нямало да има толкова украински обстрели по Донецк.

Т. нар. кмет на града Алексей Кулемзин обяви, че са спрени три тролейбусни линии заради обстрела и съобщи за щети на няколко места в центъра на Донецк. И той, и лидерът на ДНР Денис Пушилин съобщават за няколко удара, като Пушилин директно твърди, че става въпрос за HIMARS. И двамата казват, че има убита 55-годишна жена и няколко ранени.

Russian media report of an ongoing fire in the building that hosts the 'Government of the DPR' in occupied Donetsk. pic.twitter.com/AQQcbGQF1e

Междувременно, руснаците опитаха да атакуват Ласточкино - селото се намира на няколко километра западно от самата Авдеевка и в момента е основна точка в новата временна отбранителна украинска линия. Резултатът от опита по украински данни - от 1 танк и още 6 бронирани машини, е оцелял само танкът, който е избягал. Атаката е спряна с помощта на FPV дронове (управлявани с видеокамера безпилотни летателни апарати) - едно от най-популярните и ефективни оръжия във войната, особено за украинците, тъй като компенсира недостига на артилерия.

Russian forces tried to storm Lastochkyne, west of Avdiivka with a tank and 6 BMP's. According to the latest information, all BMP's were either damaged or destroyed while infantry fled or were hit by FPV drones. The tank escaped. pic.twitter.com/Z5daEcgpJj