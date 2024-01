Зеленски очерта военните цели на Украйна за 2024 година (ВИДЕО)

Две са нещата, които Зеленски откроява в интервюто като план, който Украйна ще следва във войната през тази година. На първо място – изолация на Кримския полуостров. "Деградацията на руския военен потенциал в Крим е "черезвичайно важна за нас, за да намалим количеството на извършвани атаки от този регион", казва той. Отделно, успешно елиминиране на руската военна заплаха на полуострова ще е и психологически удар – показно, че Украйна може да се справи, което да даде пример на Запада и да засили вътрешната заплаха за Владимир Путин.

Другият важен елемент в плана на Украйна – увеличение на военния потенциал на Украйна. Като част от това намерение украинският президент смята да търси от САЩ предоставяне на лиценз за производство на определени оръжия: артилерийски системи и ПВО на първо място. Но непосредствената цел на фронта за украинската армия си остава защитата на Източна Украйна и най-важните градове там: Харков, Днипро (Днепропетровск), Запорожие, Херсон и Николаев. Не се отказваме от стратегическата си цел да върнем всички окупирани украински земи и да възстановим международно признатите ни граници от 1991 година, подчерта Володимир Зеленски.

Като ексклузивна молба за оръжие от Запада Зеленски говори за доставка на германските ракети "Таурус": Германската ракета "Таурус": Новият проблем, летящ към руснаците (ВИДЕО)

Предвид "излиянието" на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин как ще бъдат засилени атаките срещу Украйна заради трагедията в Белгород и как Русия била готова на мирни преговори "по нейните условия", Зеленски отговори категорично: "Виждам само стъпките на страна-терорист. И ако Русия изпраща сигнали за желание да замрази конфликта, както съобщават някои западни медии, то това не е защото е искрена да търси мир, а защото нямат достатъчно ракети, боеприпаси или обучени войски. Те се нуждаят от тази пауза, за да възстановят всичките си сили. И след това, с всички сили, ще се стремят да обърнат страницата в тази война".

"Путин се чувства слаб като животно, защото той е животно и ако спечели, ще ви изяде за вечеря - целият ЕС, НАТО, свобода и демокрация", убеден е украинският президент и го казва в интервюто за The Economist.

Редакционна позиция на The Washington Post на практика предупреждава за същото – че масираният руски удар с ракети и дронове на 29 декември е поредно напомняне, че Путин не се отказва и за миг от намерението си да подчини Украйна. "Путин е уверен, че е устоял на украинската военна съпротива и западните икономически санкции, и е убеден, че вниманието и решимостта на Запада неизбежно ще се разколебаят", пише в редакционната позиция и се напомня, че този "въздушен терор" се случва на фона на отслабваща западна помощ за Украйна. "Най-добрият отговор ще е Конгресът да се споразумее за новия пакт за Украйна", добавят редакторите на вестника, визирайки пакета от 61 млрд. долара за Украйна, който е блокиран заради крайното крило на републиканците, което търси политически дивиденти предвид задаващите се през есента на 2024 година президентски избори в САЩ.

"Общата сума е малка цена за американската икономика, но значителна инвестиция в оцеляването на Украйна, тоест инвестиция във възпиране на по-широка трансгранична агресия от Русия и на други сили (вероятно се има предвид Китай и въпроса с Тайван)", се казва в публикацията. Редакторите отбелязват, че Украйна сега се нуждае от ракети с по-голям обсег, изтребители F-16, постоянни доставки на системи за противовъздушна отбрана, както и постоянен поток от артилерийски снаряди.

Точно преди нова година сериозна тема, която стана фокус на обсъждане между руските военни блогъри, е съдбата на военното формирование "Каскад". По същество това са проруските сепаратистки милиции на т.нар. ДНР (Донецка народна република). В дневния си анализ за 30 декември ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е събрал букет от публикации на руски военни блогъри по темата. Те показват съмненията какво има да става с тези милиции – ще се разформироват ли, кога и къде ще отидат бойците. Има твърдения, че от 4 седмици тече процес по разформироване на "Каскад" и асимилирането ѝ в руското доброволческо резервистко формирование БАРС. Има твърдения и, че всъщност "Каскад" минава към "Росгвардия" - по линия на Александър Ходаковски, който води острието на "Каскад" - отряда "Восток". Ходаковски е зам.-командващ "Росгвардия" в ДНР и Донбас. Най-важното – има спекулации какво ще стане с големи участъци от фронта, за които сега отговаря "Каскад", най-вече по границата на Донецка и Запорожка област, направлението Велика Новоселка – Бердянск. Цялото това говорене минава и под знака на тон, че се обезличават тези, които от 2014 година "се борят за свободата на Донбас".

Друг важен акцент – твърдение на популярния руски пропагандистки и военен телеграм канал "Военкор", че руските десантчици на източния бряг на река Днепър търпят големи загуби и не получават достатъчно почивка, няма и ротация. "Много части изпълняваха необичайни задачи и загубиха ядро опитни войници и офицери, обучавани с години", гласи едно от заключенията в публикацията. На 30 декември британското министерство на отбраната съобщи, че оценява дневния брой жертви в руската армия (убити и ранени) на 300 души през цялата 2023 година. А украинският военен анализатор Константин Машовец пише, че дотук по информация от открити източници Русия е загубила над 200 военни пилота в Украйна и 13 в самата Русия, заради самолетни катастрофи.

"Our armed forces are becoming so capable and so ready to use modern means of armed combat that no other army in the world is ready or able to do so." - Putin.



What is with the wrinkles on his forehead? pic.twitter.com/Jt8xAePXfQ