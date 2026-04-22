Украйна поиска от Турция да е домакин на срещата Зеленски - Путин

22 април 2026, 10:49 часа
Снимка: Actualno/ChatGPT 5
Украйна е поискала от Турция да бъде домакин на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, а изявлението му бе публикувано в официалния канал на украинското МВнР в Telegram. Това идва на фона на усилията на Киев да възобнови мирните преговори, които са в застой заради войната в Иран. 

Външният министър на Украйна заяви, че страната му е готова да вземе предвид което и да е друго място освен Беларус или Русия за среща с Путин, за която Зеленски отдавна настоява, за да се ускори най-после решаването на продължаващата вече пета година война. 

По време на коментари на среща с журналисти във вторник, които бяха публикувани днес, Сибиха не каза какъв е бил отговорът на Анкара на предложението.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция мирни преговори Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна Андрий Сибиха
