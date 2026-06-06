Тайната остава и до днес: Съперникът по талант на Яворов се простреля заради мистериозна жена

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Димитър Бояджиев - съперникът по талант на великия Пейо Яворов.

Биография

Димитър Бояджиев е роден на 18 май 1880 година в Пазарджик. Остава в българската литература като един от първите майстори на елегията. Талантът му често е сравняван с този на великия Пейо Яворов. Димитър има нелека съдба. Той остава сирак на 13 години и напуска училище, за да поеме издръжката на голямото си семейство.

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Започва работа в общината като писар. Въпреки това се самообразова, научава руски и френски език. Започва да пише стихове.

През 1901 година напуска родния си край и заминава за София. Там благодарение на Константин Величков започва работа в Отделението за печата при Министерство на външните работи. Паралелно с това Димитър работи като уредник на издаваното от Константин Величков списание "Летописи". В него публикува и свои стихове, както и преводи на творби на големите руски творци Максим Горки, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Максим Горки, Леонид Андреев.

Поетът работи и като секретар на българското консулство в Марсилия. Част от неговия професионален път е и работата му в Дирекция на печата. Сътрудник е в издаваните по онова време списания "Ново време" и "Съвременна мисъл", както и в редакцията на вестник "Българан" и други печатни издания.

Трагичният край на Димитър Бояджиев

На 12 юли 1911 г. поетът слага край на живота си заради нещастна любов. Името на жената, заради която той се отказва от живота си, остава в тайна. Талантливият поет се прострелва с револвер.

Преди да вземе фаталното решение, той пише две писма. Едното от тях е адресирано до прокурора, за да не бъде заподозрян никой за смъртта му. В него поетът моли да не му се прави аутопсия, да бъде погребан скромно, според християнския обичай, но без опело, защото самоубийците нямат право на такова. Другото писмо, което той оставя, е адресирано до тайнствената му любима. Но неговото съдържание до ден днешен остава в тайна.

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Фаталното решение не е взето импулсивно. В този ден поетът се прибира рано от работа и след мълчаливо кимване към по-малкия си брат Иван, се оттегля в стаята си. Само след десет минути се чува изстрел.

Снимка: Wikipedia

Творчество

В творчеството на поета песимизмът рядко отстъпва място на радостта от живота и любовта. Той пише за жестоката действителност, която смазва и задушава нежната му лирична душа. В творчеството си той разглежда жената като двойнствен образ, обединяващ ангелското и дяволското начало.

"Нощен блян", "Копнеж", "Пролет", "Лицето ти" са част от най-нежните му лирични творби.

През 1909 година Бояджиев написва комедията "Сълзи и смях", чийто ръкопис остава неоткрит.

Където да погледна — виждах мъка и разврат.

Земята тук са някога тъпкали финикийци.

Години хиляди са минали — и тоя град

до днес е пълен още със търговци и убийци!

Небето е над улицата като звездна лента,

но никой взор не вдига! Сред нахални светлини

из кръчмите утеха всички дирят във абсента

или в смеха ридающ на продажните жени.

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