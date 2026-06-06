Четвърта жертва след тежката катастрофа в София

Четири станаха жертвите на снощната катастрофа между автобус и две коли на "Челопешко шосе" в София, след като още един от ранените е починал днес. Мъжът е бил транспортиран вчера в болница "Света Екатерина" с множество травми, информира БТА.

За двама от починалите стана ясно още вчера, те са пътували в автобуса. За третия починал, който е бил в една от колите, бе съобщено по-рано днес.

Припомняме, че според думите на заместник градския прокурор Ангел Кънев, събраните доказателства към момента сочат, че вина за трагедията носят шофьорите на леките автомобили, които са си организирали гонка с много висока скорост. Едната от колите се е врязала в автобуса.

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