15 ноември 2025, 00:51 часа 191 прочитания 0 коментара
Украйна порази жп линията между Русия и Северна Корея, пожар в ключов завод във Воронеж (ВИДЕО)

Голям пожар избухна във Воронеж, близо до Бюрото за проектиране на химическа автоматизация. Става въпрос за ключов руски център за разработка на ракети, където се тестват двигатели за ракетите „Союз“, „Протон“ и „Ангара“. Към момента, причината за него все още не е ясна.

По-рано бе съобщено, че е била взривена Транссибирската железница, по която минават товари от Северна Корея към Русия. Това съобщиха от главното разузнавателно управление на Украйна. По първоначална информация на разузнаването, е била организирано нападение срещу линията край Хабаровск, като на линията е бил заложен експлозив. Припомняме, че Пхенян помага както с оръжия, така и с войници на Кремъл в агресията му срещу Украйна.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
