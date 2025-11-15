Украйна порази жп линията между Русия и Северна Корея, пожар в ключов завод във Воронеж (ВИДЕО)

Голям пожар избухна във Воронеж, близо до Бюрото за проектиране на химическа автоматизация. Става въпрос за ключов руски център за разработка на ракети, където се тестват двигатели за ракетите „Союз“, „Протон“ и „Ангара“. Към момента, причината за него все още не е ясна.

A major fire is burning in Voronezh near the Chemical Automation Design Bureau, a key Russian rocket development center testing engines for Soyuz, Proton and Angara rockets. The cause remains unclear. pic.twitter.com/TLdFVRmoev — WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025

По-рано бе съобщено, че е била взривена Транссибирската железница, по която минават товари от Северна Корея към Русия. Това съобщиха от главното разузнавателно управление на Украйна. По първоначална информация на разузнаването, е била организирано нападение срещу линията край Хабаровск, като на линията е бил заложен експлозив. Припомняме, че Пхенян помага както с оръжия, така и с войници на Кремъл в агресията му срещу Украйна.