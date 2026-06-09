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Украйна порази ключови за руската отбранителна индустрия обекти (ВИДЕО)

09 юни 2026, 1:32 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Украйна порази ключови за руската отбранителна индустрия обекти (ВИДЕО)

Огромен взрив избухна в Белгородска област привечер в понеделник. Първоначално експлозията беше приписана на руска планираща бомба. По-късно се оказа, че експлозията е започнала в склад за боеприпаси, където вторичните детонации все още продължават. Предварителни доклади предполагат, че в обекта вероятно се съхраняват ракети за системи Искандер или С-300.

Пет жени са получили наранявания в резултат на експлозията в склад за боеприпаси в село Беловское, област Белгород. В резултат на взривната вълна в административната сграда, три многофамилни жилищни сгради и над 20 частни къщи са изпочупени прозорците, а покривите, фасадите и входните части са повредени, съобщиха от оперативния щаб.

„Пепел“ публикува кадри, на които вероятно е запечатан моментът на мощна експлозия в склад за боеприпаси край Белгород. Отбелязва се, че преди експлозията над гората вече се е издигал черен дим — това може да свидетелства, че първоначално на територията на склада е паднал безпилотен летателен апарат. Въз основа на анализа на сателитни снимки изданието предполага, че в резултат на взрива може да са пострадали или загинали военни. За момента няма потвърдени данни за това.

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В Санкт Петербург пък избухна пожар в района на завода „Арсенал“, близо до гара „Финляндски“. Според предварителна информация в халето с химически реагенти е станала експлозия. В завода се произвеждат, наред с другото, артилерийски снаряди. В обектът осигурява морски артилерийски системи, системи за стартиране на военни кораби, компоненти за ракети и оборудване, свързано с космоса. 

 

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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