Украйна прекъсна дипломатическите си отношения с Никарагуа

03 октомври 2025, 12:34 часа 147 прочитания 0 коментара
Украйна обяви, че е прекъснала дипломатическите си отношения с Никарагуа заради признаването от латиноамериканската държава на руския "суверенитет" над пет украински региона, окупирани от Москва. "Украйна официално прекъсна дипломатическите си отношения с Никарагуа", заяви снощи в Х украинският министър на външните работи Андрий Сибига. "Това решение е взето в отговор на признаването от Никарагуа на така наречения суверенитет на Русия над временно окупираните украински територии", подчерта той.

Никарагуа е основен съюзник на Русия и Китай в Централна Америка. През септември Манагуа подписа търговски споразумения с петте региона, чийто суверенитет се оспорва, припомня Франс прес. 

Споразуменията, които предвиждат износ на храни и селскостопански продукти в тези региони, бяха подписани в Москва от Лауреано Ортега Мурильо, син на никарагуанските съпрезиденти Даниел Ортега и Росарио Мурильо, съюзници на руския диктатор Владимир Путин.

Според изявлението на Сибига, решението на Никарагуа представлява "умишлен опит да се накърни суверенитетът и териториалната цялост" на Украйна. Това е "тежко нарушение на украинската Конституция, на Устава на ООН и на правилата и фундаменталните принципи на международното право", подчерта той.

"Никарагуа стана съучастник в престъплението агресия, извършено от Русия срещу Украйна", добави Сибига.

Никарагуа скъса дипломатическите си отношения с Нидерландия

Елена Страхилова
