Украйна разкрила колко е зле НАТО - "потопила" фрегата по време на общи учения, а съюзниците дори не разбрали

По време на военноморски учения на НАТО Украйна, в ролята на симулиран противник, е успяла да „потопи“ фрегата на съюзниците и да спечели всички останали сражения. Направила го е толкова светкавично и незабележимо, че военните от отбранителния съюз дори не осъзнали, че е имало атака - вместо това попитали по радиото: „Сега ще ни атакувате ли, или не?“, разкрива германското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Така многонационален военноморски екип, ръководен от Украйна, който е изпълнявал ролята на „врага“ в учението на НАТО „REPMUS/Dynamic Messenger 2025“, е разкрил уязвимостта на военноморските сили на Алианса. Поне една фрегата е била "потопена", разказва пред изданието източник от Украйна, пряко участвал във военните игри.

Украйна е надделяла над НАТО в пет тренировъчни сценария

Петте тренировъчни сценария край бреговете на Португалия са включвали упражнения по защита на пристанища и конвои, както и атаки срещу конвои. И в петте сценария украинските сили („червените“) са надделели над силите на НАТО („сините“).

Украинците са използвали и своите морски дронове Magura V7 – малки безпилотни моторни лодки, които могат да се блъскат в корабите на противника или да ги атакуват с монтирани оръжия.

От началото на руската инвазия през 2022 г. украинският флот използва такива морски дронове, както и управляеми ракети и друго оръжие, за да изгони окупаторите от западната част на Черно море, въпреки че не разполага със собствени големи кораби. Така Руският черноморски флот трябваше да премести основната си база от Севастопол (в окупирания Крим) към Новоросийск, който се намира на изток. И там обаче украинците не спират тормоза: Ударът по най-голямото руско пристанище на Черно море: Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни (СНИМКИ).

Според източника от Украйна „червеният“ отбор в „REPMUS/Dynamic Messenger 2025“ се е състоял от американски, британски, испански и други подразделения, като общото командване е било в ръцете на Украйна. Целта е била да се тестват нови технологии в реалистични условия – тоест в среда, в която заглушаването, акустичното разузнаване и военните контрамерки са симулирани възможно най-реалистично.

Украинците донесли няколко версии на своя морски дрон Magura V7. Един от тях е носел разузнавателно оборудване и експлозивен заряд, а друг – картечница. Другите участващи държави също разположили безпилотни лодки.

Съгласно правилата на това учение - „вражеските“ кораби не са били атакувани. Ако морски дрон например атакува кораб, за да унищожи радара му, той се счита за победител, ако просто е успял да набележи целта, преди да бъде засечен. И обратно, счита се за пресечен, ако екипажът на кораба успее да го засече предварително.

"Проблемът не беше, че не можеха да ни спрат – те дори не бяха видели оръжията ни"

Десетки единици са взели участие в петте сценария на учението. Освен морски дронове, и от двете страни са били разположени самолети и по-големи военни кораби. В края на четвъртата седмица, според източници в Киев, победител се оказал „червеният“ отбор. Учението ясно показало, че безпилотните системи, съчетани с оперативен опит и доказано планиране, представляват „реална заплаха“ за военноморските сили на НАТО – особено предвид факта, че Алиансът все още не е подготвен адекватно за атаки с такива оръжия.

Например, по време на симулирана атака срещу конвой, „червените“ нанесли толкова много „попадения“ по една фрегата, че тя би потънала в реална битка. Пет минути по-късно „сините“ невинно попитали в общ чат: „И така, ще ни атакувате ли, или не?“, разкрива украинският източник на FAZ. Той добавя: „Проблемът не беше, че не можеха да ни спрат – те дори не бяха видели оръжията ни".

Уроците, които НАТО извлича

Говорител на НАТО потвърждава пред изданието, че за първи път в историята на Алианса украинският флот е ръководел и координирал "противникови" сили по време на това учение – „исторически крайъгълен камък, който потвърждава нарастващата роля на Украйна в ученията на НАТО“.

Учението е акцентирало върху най-новите тенденции във военноморската война. „Украинското ръководство внесе реализъм в учението, като по този начин насърчи иновациите и разработването на нови тактики на НАТО", казва говорителят и добавя, че Алиансът е извлякъл „ценни поуки“ от опита на Украйна на фронта. Това ще ускори разработването на нови способности „за справяне с реалните заплахи“, обещава той.

Миналата есен НАТО имаше възможност да извлече подобен урок, макар и на сушата. По време на учението „Hedgehog“ в Естония около 10 украински специалисти по дронове успяха да изведат от строя два батальона на Алианса. В Брюксел официални представители заявиха, че тогава са били „шокирани“ от това колко зле подготвени са били силите на съюзниците за водене на война с дронове, подобна на тази, която в момента се води в Украйна. Особено изненадваща е била високата „видимост“ на командните пунктове на НАТО.

Още: Зеленски: Предупреждавах Тръмп за Третата световна война, той не ме чу. Европа и САЩ не са готови за нея