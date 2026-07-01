Кога ще свърши войната в Украйна? Руснаците питат все повече при 50 поредни дни нечувани боеве без напредък (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само в периода 22 до 28 юни "Яндекс" (Yandex), руският еквивалент на Google, е регистрирал над 137 000 търсения от руснаци с въпрос "Кога ще свърши войната в Украйна?". Огромна част от тези търсения са от Московска и Ленинградска област, съобщава руското опозиционно издание "Медуза". То добавя, че за втора поредна седмица има ръст в търсенето на отговора на този въпрос и че предишният такъв пик е бил в периода 1 юни – 7 юни, когато украинските далекобойни дронове поразиха Санкт Петербург и то точно като се провеждаше Международния икономически форум там - Още:

В Украйна изобщо не очакват край скоро

Ще има нова вълна на мобилизация в Русия през есента, веднага след изборите за Думата (долната камара на руския парламент). Путинова Русия ще търси да добави към армията си поне 500 000 войници. Такава прогноза направи украинският журналист Дмитро Карпенко. Карпенко е известен с прякора си "Апостол" и с инициативата си да търси украински военнопленници, както и да прави големи интервюта с руски военнопленници. Според него, в рамките на до 5 дни след приключване на вота за Думата ще има драконовски ограничения на Интернет в Русия, за да се подготви всичко с мобилизацията (нашият генщаб иска 500 000 войници). Припомняме, че за пръв път от 2007 година насам партия "Единна Русия" обвърза кампанията си с Владимир Путин, макар той да е човекът, който я създаде. Сега кампанията е директно с послания как като подкрепяш Путин, подкрепяш и партията:

Ukrainian journalist Dmytro Karpenko said Russia is expected to announce a new mobilization wave in September after elections, with Putin seeking up to 500,000 additional recruits. He also said internet restrictions may be imposed within five days after the vote. #Russia pic.twitter.com/wNLotikW8i — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026

Пред украинската телевизия ТСН главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски подчерта, че Украйна се подготвя за сценарий, при който Русия прави офанзива към Черниговска област – т.е. от Брянска област и от територията на Беларус. По украинска информация, руският генщаб има за задача да разработи и е разработил различни сценарии на настъпление, включително от Беларус. Според Сирски обаче е най-вероятно да има опит за руска офанзива откъм Брянска област към Чернигов, не към Киев:

Ukraine is preparing for a scenario in which Russia launches an offensive toward Chernihiv Oblast, Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi said in an interview with TSN. He added that Russian command is also working through possible offensive actions from Belarusian territory.… pic.twitter.com/LefV5cAaE8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026

Сирски публикува и в официалния си канал в Телеграм надъхващо видео с поредица скорошни украински въздушни удари, докато вече в Русия е ясно – засега само в Камчатка и Чукотка няма официално въведени ограничения за продажба на бензин, дизел и горива. В някои райони горивото се продава с купони; в други покупките са ограничени до само 15-30 литра на човек/превозно средство. В Орловска област шофьорите имат право да зареждат гориво само чрез регистрационния си номер. Има основания да се смята, че ВСУ скоро може да помогнат на Камчатка и Чукотка да се присъединят към останалата част от страната, коментира иронично беларуската опозиционна медия NEXTA. А на фронта, в окупираната част на Украйна, дроновете на ВСУ продължават да съсипват руската логистика и всякакви сухопътни доставки, включително на горива - ОЩЕ: Бензиностанция без бензин: Първи руски регион въвежда продажба на гориво по регистрационен номер на автомобила

A Russian queued for 36 hours at a petrol station in Chita, in Russia’s Zabaykalsky Krai. pic.twitter.com/ghJeu9ivbK — WarTranslated (@wartranslated) June 30, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 50 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 30 юни е имало 256 бойни сблъсъка спрямо 227 на 29 юни. Руснаците са хвърлили 246 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 9 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3083 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 250 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9801 FPV дрона, което е с около 180 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

След ден пауза, Покровското направление пак стана най-горещата точка на фронта, което е традиционната картина откакто падна Авдеевка преди вече 2 години и половина. За последното денонощие там са отбити 31 руски пехотни атаки според официалната информация на украинския генщаб, като изместването на фронта на запад, в полза на руснаците, за тези 2,5 години е едва около 40 километра! Още 23 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но в Краматорското направление, откъм Часов Яр, е имало само 1 руска пехотна атака. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 23 руски пехотни атаки, докато в най-западната част на Запорожка област, в Ореховското направление, не е имало нито една руска пехотна атака. В Славянското направление са организирани 27 руски пехотни атаки, а в съседното му от север Лиманско направление – 14. Още 12 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него.

Ukraine’s 1st National Guard Corps Azov reported inflicting heavy Russian losses in June, with 1,481 troops killed, 701 wounded, and 6 captured. The corps also destroyed or damaged 2 tanks, 13 armored vehicles, 123 artillery systems, 622 vehicles, more than 4,000 UAVs, and 589… pic.twitter.com/P15ptl02v0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува анализ за ситуацията в Гуляйполе и Орехов, като подчертава, че на практика Пета общовойскова руска армия, която се мъчи да напредне на запад от Гуляйполе до Орехов почти не помръдва, в много участъци на фронта дори изобщо не успява да направи нищо. Руски напредък има само в участъка село Зелено – Гуляйполе, обаче още не са превзети позиции северно от Зелено, руснаците не са стигнали дори до линията Верхня Терса - Гуляйполе. Иначе цялостната ситуация е следната: поредица от боеве между малки пехотни групи за отделни позиции в ивица с ширина между 5 и 20 километра, без никоя страна да успява да организира масиран пробив. Затова и има украински позиции в полуобкръжение – дори в Гуляйполе, но и в Зализнично и Варваровка, тъй като руските части опитват да минават през най-слабо пазените зони, но явно в момента нямат ресурс или не искат да засилят опитите си да преодолеят най-силните украински позиции, около които са успели да се промъкнат. Ако нямаха авиационни бомби и достатъчно дронове, дори тези руски тактически успехи нямаше да ги има, казва Машовец. И предупреждава – Пета армия има нужда от между 650 и 800 тона различни продоволствия, включително гориво, всеки ден, само за да поддържа сегашното състояние на нещата, а ако ще настъпва, това количество отива на 2850 – 3000 тона товари. А Украйна вече безмилостно съсипва с дронове със среден обсег именно основните логистични маршрути в най-източната част на страната, които захранват Пета армия (например магистрала 14), отделно части на ВСУ са близо до линията Терново – Березовка и това значи украински огневи контрол върху руската логистика от Донецк т.е. втората голяма основна линия за доставка на продоволствия. Украинският военен телеграм канал „Офицер“ добавя, че украинските удари срещу руските камиони и бензиновози вече са такова ежедневие, че дори медиите не ги считат за нещо нечувано и не отделят толкова ресурс да ги показват.

Operators from the Hornet Tactical Group of Ukraine’s 3rd Special Purpose Regiment used Hornet strike drones to systematically detect and destroy Russian logistics vehicles across occupied Zaporizhzhia Oblast, disrupting supply routes behind the front line. #Ukraine pic.twitter.com/ONStBzGvs4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026

Според "Два майора" обаче руското командване при Гуляйполе се е похвалило, че е превзело още 2 села – Лесно и Ровно. Ден по-рано, в дневния си обзор, каналът призна, че няма такъв напредък югоизточно от Купянск, за какъвто говореше Путин – нещо, което ISW отбелязва в дневния си обзор. Именно в сегашния си обзор ISW добавя, че всъщност руските успехи в Лесно и Ровно са на 9 и 4 километра от най-близките руски позиции и не са превзети, няма данни за такова нещо.

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