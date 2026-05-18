Украйна: Руснаците атакуваха кораб в Черно море, превозващ китайски граждани

Според украинските военноморски сили Русия е нападнала кораб, превозващ китайски граждани. На 18 май сутринта руски безпилотен летателен апарат е атакувал товарния кораб KSL DEYANG, използван от китайската компания Nanjing King Ship Management и намиращ се в морето в близост до Одеска област на Украйна, т.е. Черно море. Корабът плава под флага на Маршаловите острови, а собственикът му е китайски, гласи информацията от Киев.

Украинските военни твърдят, че на борда има екипаж от китайски граждани. Според говорителя на военноморските сили Дмитро Плетенчук няма жертви.

В началото военноморските сили съобщиха, че корабът принадлежи на Северна Корея. По-късно те коригираха информацията, посочвайки, че собственикът е от Китай.

Отношенията Русия-Китай

Руската страна все още не е коментирала новината. Москва и Пекин са в близки отношения, които се задълбочиха още повече от началото на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г.

Китай не е осъждал пряко агресията на Руската федерация и се представя за независима страна във войната.

Въпреки това и въпреки липсата на публично признание, че подпомага Москва във военно отношение, Китайската народна република предоставя стоки с двойна употреба на Русия, които могат да се използват и в гражданския, и във военния сектор. Също така медийни разследвания показаха, че китайската страна праща на руснаците компоненти за дронове и други оръжия. Освен всичко Китай купува и руски енергийни ресурси, приходите от които се вливат директно във военната машина на Владимир Путин.

