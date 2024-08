Украйна ще ни нападне, НАТО им помага: Страхът на руския губернатор на Херсон (ОБЗОР – ВИДЕО)

Твърденията и страхът, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се готвят да атакуват в Запорожка и Херсонска област, продължават да властват в руските телеграм канали.

Късно снощи Владимир Салдо, назначен от руснаците за губернатор на Херсонска област (окупираната засега част от руската армия), публикува съобщение по темата. Салдо е бил кмет на град Херсон цели 10 години – в периода 2002 – 2012 година, а сега е един от най-известните предатели в Украйна, работещ в полза на Путин.

Според написаното от Салдо, Украйна трупала сили за атака през река Днепър, по-точно през Кинбурнската коса и Днепро-Бугския лиман. Имало било "достоверна информация" за готвената атака, координацията се осъществявала от "силите за специални операции на НАТО". Атаката щяла да стане днес, 24 август, когато Украйна официално празнува независимостта си.

Салдо обаче далеч не е единственият, страхуващ се от украинска атака – друг пример за руска паника ТУК: ВСУ трупали сили в Очаков и щели с 4 бригади да тръгнат към Токмак. Градът беше цел на украинската лятна контраофанзива от 2023 година, но тогава ВСУ стигнаха само до Работино и на около 2-3 километра южно от селото, което се намира на 10 километра южно от Орехов и сега е изравнено със земята, като пак е под руски контрол. Един от приближените на осъдения на 4 години затвор за екстремизъм Игор Гиркин – Максим Калашников, се оплаква в Телеграм, че според негови източници украинците усилили обстрела с ракетни системи за залпов огън "Град" по река Днепър и се готвели за атака.

Припомняме, че според различни данни и то базирани на видеокадри и снимки, руски части (например 810 бригада на руските ВМС, както и полкове на руските десантчици от ВВС) от Запорожието и Херсонска област са изтеглени към Курска област – защото двете области се считат от руското военно командване за направления с по-нисък приоритет: САЩ се мотаят да подкрепят официално операция "Курск" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Курска област: Ситуацията

Издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин подкрепи да бъде дадена еднократна помощ от 15 000 рубли на всеки евакуиран жител на Курска област. Това значи около 165 долара на човек:

Putin supported the decision to provide automatic payments of 15,000 rubles to residents of the Kursk region who have left the combat zone.



That’s $165 dollar. pic.twitter.com/7A8O3IbEDr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 23, 2024

Междувременно, ВСУ не спира да атакува – има украински данни, че украински части навлизат в Глушковски район, от юг, през село Попово-Лежачи. В този район руските части са силно притиснати, защото река Сейм, която се намира в гръб на руската армия в Глушковски район, е под контрола на украинската артилерия, с разрушени мостове.

Има и видеокадри как украинското знаме се издига в село Лебедевка – северозападно от Суджа, в посока към Коренево. А политическият анализатор на "Билд" Юлиян Рьопке е сигурен, че украинците са превзели и Руска Конопелка, източно от Суджа и са разширили зоната на контрол (КАРТА):

⚡️ The AFU raised the Ukrainian flag in Lebedevka, Kursk region pic.twitter.com/8GVRi6PIDh — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Докато руското предимство по отношение на изстреляни снаряди не е повече от 3:1, Украйна успешно може да се справя и да контролира ситуацията. Това заяви в интервю за „Укринформ“ генерал Иван Хаврилюк, първи зам.-министър на отбраната на Украйна. По думите му, при такова съотношение западните оръжейни системи, които са далеч по-прецизни от руските/съветските, са по-добри заради по-голямата точност в ударите. Според Гаврилюк, иновативността на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) като тактика и нови оръжия е помогнала от началото на пълномащабната война с Русия да бъдат унищожени над 8500 руски танка, над 17 000 руски оръжейни системи, над 1000 ПВО системи, около 370 военни самолета и да бъдат свалени 2500 руски крилати ракети. На свой ред руското военно министерство твърди в официалния си канал в Телеграм, че към 23 август от началото на войната Русия е унищожила 17 547 украински танка, 13 566 оръдия и гаубици, 1425 ракетни системи за залпов огън и 640 самолета, при положение, че преди старта на войната Украйна имаше около 130 изтребителя. Руските твърдения са и факт и предвид друго – във военната доктрина се счита, че атакуващата страна в дадена война в обичайна ситуация търпи загуби в съотношение 3:1 спрямо защитаващата се.

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете в Украйна не намалява – 149 бойни сблъсъка на 23 август спрямо 144 на 22 август. Руската армия изцяло е спряла опитите да атакува в западната част на Запорожието и по източния бряг на река Днепър, но навсякъде другаде, с изключение на северната част на Харковска област, вдига интензивността на атаките.

На първо място е Покровското направление – 44 отбити руски пехотни атаки. Юлиян Рьопке публикува геолокализирани кадри от присъствие на руски части в покрайнините на Новогродовка, в жилищна сграда и продължава с трагичен тон да обяснява как е ясно, че няма украинска защитна линия в този район (КАРТА). Навлизане на руската армия в Новогродовка отчита и Deep State (КАРТА) – руски военно-пропагандни канали като "Рибар" и "Два майора" също пишат как руската армия напредвала в района. Какво всъщност предстои най-вероятно в направлението вече коментира украински военен експерт, а не журналист: Очите на страха са големи: Малка украинска атака в Брянск – голям руски шум (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russian Stormtroopers of the Center Group have established a foothold in the settlement of Novogrodovka in the Pokrovsk direction, where urban battles are taking place now. Coordinates:48.200538, 37.350487 @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/2OaZiKHGSZ — Ghost of Tomsk (@GNovosibir79446) August 23, 2024

Много засилена руска активност има в Краматорското направление, при Часов Яр – 22 руски пехотни атаки. 20 е имало в Купянското направление, 16 в Кураховското, 13 в Лиманското. Специално за Лиманското направление най-много внимание има към Макеевка - там руснаците са в източната част на населеното място, но са заплашени във фланг от Трета щурмова бригада. В Торецкото направление за втори пореден ден има едноцифрено число руски атаки т.е. там се получи известно затишие, но от друга страна руски телеграм канали се хвалят с навлизане на руски части от изток в самия Торецк: Елитни украински войници, тръгнали от "Азов", обявиха успех в контраатака в Лиманското направление (ВИДЕО)