29 януари 2026, 13:46 часа 320 прочитания 0 коментара
Украйна си върна 1000 тела на загинали украински войници

На 29 януари Украйна и Русия направиха нова размяна на тела на загинали военнослужещи. В Украйна са върнати 1000 тела на защитници, които според руската страна принадлежат на украински войници, посочва Координационният щаб за третиране на военнопленници в своя канал в Telegram. 

Предстои украинските следователи и експертни институции да идентифицират тленните останки.

Връщането на телата е станало възможно благодарение на съвместните усилия на Координационния щаб за военнопленници, Службата за сигурност на Украйна, Въоръжените сили на Украйна, Министерството на вътрешните работи, Службата на омбудсмана, Секретариата на комисаря за издирване на изчезнали лица, Държавната служба за извънредни ситуации и други агенции от украинския сектор за сигурност и отбрана.

Русия върна на Украйна загинали войници, които е трябвало да предаде при размяната на тежко ранени и болни

Елена Страхилова
