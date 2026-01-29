Попиляват го от критики, но Арне Слот е номер 1 по уникален показател в Шампионска лига

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот търпи множество критики в последните седмици и месеци за представянето на неговия тим през сезона, но трябва да се отбележи, че нидерландецът изнася успешна кампания в Шампионска лига. За разлика от Висшата лига, където мърсисайдци рискуват да останат извън топ 4, в "Турнира на богатите" хората на Юрген Клоп завършиха на трето място в основната фаза и се класираха безпроблемно за елиминациите.

Арне Слот е с най-високия процент победи за един клуб в историята на Шампионска лига

Ливърпул взе шест победи и допусна две загуби през настоящата кампания в Шампионска лига. Всъщност преди година "червените" завършиха на първо място в основната фаза на Шампионска лига със седем победи и само една загуба. После обаче Ливърпул срещна ПСЖ на 1/8-финалите, и макар да спечели първата среща, допусна поражение във втората, за да отпадне.

Нидерландецът е спечелил близо 80% от мачовете си с Ливърпул в турнира

Така Арне Слот вече има 14 победи и 4 загуби в 18 мача в Шампионска лига с отбора на Ливърпул. По този начин той става номер 1 по уникален показател: Слот притежава най-добрия процент победи в Шампионска лига в един клуб в цялата история на турнира - 77,7% (с условие за минимум 10 мача като треньор). Нидерландецът обаче смята, че отпадането на Ливърпул от ПСЖ през миналия сезон е бил един от факторите, чрез който тимът е станал шампион на Англия.

В последните дни обаче Слот търпи критики не само заради представянето на клуба във Висшата лига, но и заради коментари, звучащи неуважително към Юрген Клоп и Ливърпул.