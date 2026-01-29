Бивш германски външен министър призова за разработване на европейска атомна бомба

Бившият германски външен министър от партията на Зелените Йошка Фишер открито се застъпи за ядреното превъоръжаване на Европа в момент, когато американските гаранции за сигурност вече са ненадеждни. Това той заяви в интервю за германския вестник Tagesspiegel, подчертавайки, че Германия не трябва да действа сама, а да търси сътрудничество с останалите европейски партньори.

"Европа трябва да е наясно с това, тъй като от този момент нататък американските гаранции за сигурност вече не са надеждни. Безспорно Германия носи отговорност за лидерството в Европа, но винаги това трябва да бъде само в сътрудничество с другите държави", казва Фишер в интервюто.

Той предлага разработване на съвместни ядрени оръжия за всички страни от ЕС. Според бившия политик би било сериозна грешка да се гледа на ядрените оръжия като на чисто национален въпрос за Германия:

"Германия никога повече не трябва да действа сама – никога. Нуждаем се от европейските си партньори."

Светът и сигурността в Европа са се променили и старата доктрина вече не е достатъчна, посочва Фишер. Русия използва ядрен шантаж като част от геополитическата си стратегия и в този контекст Европа трябва да има собствено ядрено сдържане вместо да разчита само на ядрените арсенали на Франция и Великобритания.

Фишер също отбелязва, че ако беше млад днес, би отишъл да служи в Бундесвера. "Времената се промениха. Заплашени сме. Трябва да се защитаваме. Никога не съм си представял, че някога ще кажа това. Цялата ми политическа кариера говореше друго", отбелязва той.

