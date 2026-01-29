Войната в Украйна:

Страшният ефект от руските ракети и дронове в Украйна, който стои извън медийното внимание (ВИДЕО)

Постоянните масирани руски комбинирани въздушни удари (с дронове и ракети) срещу украинската енергетика вече поставят сериозен въпрос пред Украйна - как ще успее да се справи с отоплението? Защо - заради ударите, които водят до непредвидени като мащаб и времеви период прекъсвания на подаването на ток и в работата на ТЕЦ-овете, тръбите за парното на все повече места в Украйна се повреждат.

Много ниските температури в Украйна карат водата в тръбите за парното да става студена в бърз темп, а след като отново топлоподаването се възобнови, по-краткото време на промяна на температурата на водата води до ефект, при който тръбите се "пукат". Пример от гараж в Киев, който се е превърнал буквално в басейн именно заради това:

Ремонтът на такива аварии, които стават все повече, със сигурност е голямо предизвикателство.

Междувременно, към вечерта на 28 януари 610 000 потребители в Киев са били без ток, според данните на украинското енергийно министерство в официалния му канал в Телеграм. Министерството обаче казва, че все още има значителни резерви като мощност, за да може тази криза да бъде преодоляна. Отделно, енергийни генератори предоставят от 16 страни-партньори на Украйна. 437 вече са доставени от ЕС и Япония. Очакват се над 500, като значителна част вече е на път. Ще пристигнат и трансформатори. Холандия, Финландия, Латвия, Азербайджан и Литва помагат в това отношение, Украйна чака от тях общо 52 трансформатора.

