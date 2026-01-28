3 навика, заради които избирате грешен партньор

Повечето връзки не се провалят заради едно-единствено, съдбоносно събитие, а по-скоро бавно се разпадат поради повтарящи се модели на поведение, които някога са осигурявали чувство за сигурност, но с течение на времето започват да вредят на интимността и развитието на двойката. Както пише психологът Марк Травърс за Psychology Today, можете да се питате отново и отново защо продължавате да се озовавате в едни и същи ситуации.

Експертът посочи три често срещани модела в отношенията, с които си струва жените да се запознаят и най-вече да ги прекъснат, ако искат да подобрят качеството на личния си живот.

Прекомерна отговорност в името на любовта

Един от най-социално приетите модели във взаимоотношенията е свръхфункционирането, което се маскира като уверения като „Не съм взискателен“, „Не съм прекалено загрижен“ и „Ще се справя с всичко“. Този тип човек постоянно предвижда нуждите на другите, поема емоционалната тежест и изглажда конфликтите, преди дори да възникнат. Отвън това изглежда като преданост, но вътрешно често води до изтощение.

Корените на този навик обикновено се формират в детството. Когато интимността зависеше от това колко удобен, полезен или послушен си, мозъкът научаваше проста формула: за да бъдеш обичан, трябва да се стараеш повече от другите.

Проучването „Невидим домашен труд и последиците от приспособяването “ установи, че жените все още непропорционално поемат „умствените“ и емоционални тежести на семейния живот. Според Травърс, дори когато съществуват интимни връзки, това намалява удовлетворението от живота и от самата връзка. Той съветва да се позволи на партньорите да поемат отговорност и да правят грешки, без да се бърза да спасяват ситуацията.

Избягване на конфликти под прикритието на съвместимост

Фразата „Просто не харесвам драмата“ звучи познато на мнозина. Проблемът е, че избягването на конфликти често се бърка с емоционалната зрялост. Изследванията на Джон Готман доказват, че решаващият фактор в една връзка не е наличието на конфликт, а как двойката се справя с него. Партньорите, които никога не се карат, не е задължително да имат по-здрави взаимоотношения, тъй като спокойният външен вид може да прикрие емоционалната дистанция.

Когато разногласията непрекъснато се потуляват, те постепенно се потискат, като в крайна сметка се проявяват като пасивна агресия, студенина, чувство на самота около партньора или внезапни емоционални изблици. Разрушаването на този модел започва с преосмисляне на конфликта, казва Травърс. Той твърди, че спорът не е заплаха, а възможност да се добие представа за нуждите, границите и ценностите на партньора.

Объркване между интензивност и интимност

Според психолога, един от най-подвеждащите модели във връзките е объркването на емоционалното напрежение с истинска интимност. Бързата интимност, постоянното писане на съобщения и драматичните възходи и падения отдавна са романтизирани от културата като „истинска любов“.

Всъщност, в началото на една връзка, ние сме водени от допамина, а не от чувството за сигурност. Това създава илюзия за дълбочина, която не винаги е равносилна на сигурност. Изследванията показват, че ранната привързаност може да съчетае нежност и синхроничност с тревожност и бдителност около връзката.

Когато интензивността се основава на непредсказуемост, а не на стабилна реципрочност, тя често се изражда в люлка с течение на времето. За да се прекъсне този модел, Травърс съветва да се обръща внимание не само на интензивността на чувствата, но и на това как се чувствате около партньора си.

